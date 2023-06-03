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Первая лига

Сезон в Первой лиге финишировал победой «Нефтехимика» над «КАМАЗом»

03 Июня 2023 • 19:05 Комментировать
КАМАЗ
0:2
Нефтехимик
окончен

В последнем матче сезона в Первой лиге встретились «КАМАЗ» и «Нефтехимик». Гости более удачно провели поединок и отпраздновали победу со счетом 2:0. На 29-й минуте метко пробил Вагиз Галиуллин, а Константин Базелюк поставил точку в середине второго тайма - 2:0.

«Нефтехимик» занял шестое место по итогам сезона, «КАМАЗ» - 11-й.

Протокол игры  
КАМАЗ0:2Нефтехимик
  29'Галиулин Вагиз (0:1)
  67'Базелюк Константин (0:2)
Смирнов Алексей СергеевичМохаммад Амир 74' (Аюкин Руслан ( 74') Толстопятов Николай  23'Герасимов АлексейПальцев ВалентинТаликин ДамирРейхмен БогданКириллов Юрий  53' 59' (Шамкин Даниил ( 59') Бабаев Владлен 75' (Полюткин Антон ( 75') Серченков Сергей 59' (Щербатюк Александр ( 59') Гаглоев Александр  56'
Запасные: Шайхутдинов ДинарАрустамян АртурТарасенко ЗахарВасильев Владислав ОлеговичКуликов Александр
Голубев АндрейБердников АлексейШоркин МаксимКотов ПавелКалугин НикитаСитдиков МаратМосквичёв Владимир  8'Галиулин Вагиз  63' 71' (Янушковский Роман ( 71') Дворецков Филипп 71' (Лайкин Максим ( 71') Базелюк Константин 86' (Барсов Максим ( 86') Котик Артём  18' 71' (Джамилов Султан ( 71')
Запасные: Школик ИгорьКеваев ГригорийЧеркес ЕвгенийЗорин БогданОбухов Игорь
03 июня.

 

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Камаз Нефтехимик
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