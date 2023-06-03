Сезон в Первой лиге финишировал победой «Нефтехимика» над «КАМАЗом»

В последнем матче сезона в Первой лиге встретились «КАМАЗ» и «Нефтехимик». Гости более удачно провели поединок и отпраздновали победу со счетом 2:0. На 29-й минуте метко пробил Вагиз Галиуллин, а Константин Базелюк поставил точку в середине второго тайма - 2:0.
«Нефтехимик» занял шестое место по итогам сезона, «КАМАЗ» - 11-й.
Протокол игры
|29'Галиулин Вагиз (0:1)
|67'Базелюк Константин (0:2)
Смирнов Алексей Сергеевич•Мохаммад Амир74' (Аюкин Руслан (74') •Толстопятов Николай• 23'Герасимов Алексей•Пальцев Валентин•Таликин Дамир•Рейхмен Богдан•Кириллов Юрий 53'59' (Шамкин Даниил (59') •Бабаев Владлен75' (Полюткин Антон (75') •Серченков Сергей59' (Щербатюк Александр (59') •Гаглоев Александр 56'
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Шоркин Максим•Котов Павел•Калугин Никита•Ситдиков Марат•Москвичёв Владимир• 8'Галиулин Вагиз 63'71' (Янушковский Роман (71') •Дворецков Филипп71' (Лайкин Максим (71') •Базелюк Константин86' (Барсов Максим (86') •Котик Артём 18'71' (Джамилов Султан (71')
03 июня.
Бан пользователя