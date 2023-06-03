«Акрон» устроил разгром «Волгарю»

В 34-м туре Первой лиги встретились «Акрон» и «Волгарь». Гости ничего не смогли противопоставить сопернику и потерпели очередное поражение подряд. Никита Салтыков и Андрес Понсе обеспечили хозяевам хороший задел по итогам первого тайма, а в конце матча отличились Абу-Саид Эльдарушев и Дмитрий Сасин - 4:0.
«Акрон» настиг «Шинник» и махачкалинское «Динамо», но по дополнительным показателям стал девятым. Соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Салтыков Никита34'
|(2:0) Понсе Андрес45'
|(3:0) Эльдарушев Абу-Саид85'
|(4:0) Сасин Дмитрий90'
Волков Сергей•Зуев Илья•Шакуро Павел• 55'Матвеев Максим•Мацукатов Алекс•Килин Антон70' (Апеков Руслан (70') • 80'Азаров Владимир•Макаров Сергей•Чудин Иван•Салтыков Никита76' (Сасин Дмитрий (76') •Понсе Андрес70' (Эльдарушев Абу-Саид (70')
Запасные: Сагуткин Даниил•Нагаев Дмитрий•Сычёв Виталий
Саганович Дмитрий•Хомуха Иван•Гаврилович Алексей 13'46' (Ращеня Илья (46') •Козлов Данила•Павлишин Алексей•Лесников Дмитрий•Смирнов Данила 11'81' (Полушин Марк (81') •Липовой Данил•Носов Александр78' (Ведерников Данила (78') •Делькин Артём•Косарев Кирилл64' (Царукян Валерий (64')
Запасные: Ямпольский Владислав•Брагин Владислав
03 июня.
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