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Первая лига

«Акрон» устроил разгром «Волгарю»

03 Июня 2023 • 19:02 Комментировать
Акрон
4:0
Волгарь
окончен

В 34-м туре Первой лиги встретились «Акрон» и «Волгарь». Гости ничего не смогли противопоставить сопернику и потерпели очередное поражение подряд. Никита Салтыков и Андрес Понсе обеспечили хозяевам хороший задел по итогам первого тайма, а в конце матча отличились Абу-Саид Эльдарушев и Дмитрий Сасин - 4:0.

«Акрон» настиг «Шинник» и махачкалинское «Динамо», но по дополнительным показателям стал девятым. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Акрон4:0Волгарь
(1:0) Салтыков Никита34'  
(2:0) Понсе Андрес45'  
(3:0) Эльдарушев Абу-Саид85'  
(4:0) Сасин Дмитрий90'  
Волков СергейЗуев ИльяШакуро Павел  55'Матвеев МаксимМацукатов АлексКилин Антон 70' (Апеков Руслан ( 70'  80') Азаров ВладимирМакаров СергейЧудин ИванСалтыков Никита 76' (Сасин Дмитрий ( 76') Понсе Андрес 70' (Эльдарушев Абу-Саид ( 70')
Запасные: Сагуткин ДаниилНагаев ДмитрийСычёв Виталий
Саганович ДмитрийХомуха ИванГаврилович Алексей  13' 46' (Ращеня Илья ( 46') Козлов ДанилаПавлишин АлексейЛесников ДмитрийСмирнов Данила  11' 81' (Полушин Марк ( 81') Липовой ДанилНосов Александр 78' (Ведерников Данила ( 78') Делькин АртёмКосарев Кирилл 64' (Царукян Валерий ( 64')
Запасные: Ямпольский ВладиславБрагин Владислав
03 июня.

 

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Волгарь Акрон
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