«Акрон» устроил разгром «Волгарю»

В 34-м туре Первой лиги встретились «Акрон» и «Волгарь». Гости ничего не смогли противопоставить сопернику и потерпели очередное поражение подряд. Никита Салтыков и Андрес Понсе обеспечили хозяевам хороший задел по итогам первого тайма, а в конце матча отличились Абу-Саид Эльдарушев и Дмитрий Сасин - 4:0.

«Акрон» настиг «Шинник» и махачкалинское «Динамо», но по дополнительным показателям стал девятым. Соперник - 12-й.