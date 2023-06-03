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Первая лига

«Велес» не смог отобрать очки у «Балтики» и покидает Первую лигу

03 Июня 2023 • 15:59 Комментировать
Балтика
2:1
Велес Москва
окончен

«Велес» имел шансы уйти от вылета из Первой лиги, но для этого нужно было как минимум переиграть «Балтику» в последнем туре. В середине первого тайма аутсайдеры повели после того, как Геворк Саркисян здорово сыграл на опережение. «Балтика» отыгралась на 48-й минуте, после прострела на дальнюю штангу никто не мешал пробить Данилу Клёнкину. Тамерлан Мусаев пробросил мяч мимо голкипера и с острого угла попал в штангу. Вскоре Мусаев уже ассистировал партнеру, отправив Сергея Пряхина один на один с голкипером, и тот был точен - 2:1. «Балтика» вторая, а соперник выбывает во Второй дивизион, заняв четвертую строчку с конца.

Протокол игры  
Балтика2:1Велес Москва
  22'Саркисян Геворк (0:1)
(1:1) Клёнкин Данил48'  
(2:1) Пряхин Сергей72'  
Латышонок ЕвгенийМаляров КириллТишкин Максим 56' (Осипов Александр ( 56') Остойич Иван 32' (Радмановац Никола ( 32') Пуцко АлександрВалиахметов Эдуард 32' (Дудиев Аслан ( 32') Клёнкин ДанилКашчелан Младен 56' (Лазарев Владислав ( 56') Пряхин СергейГузина ГедеонМусаев Тамерлан 76' (Барков Дмитрий ( 76')
Запасные: Корякин АлександрКазаев ЯнБорисенко ГригорийАванесян ТигранФольмер КириллГогричиани Гоча
Кузнецов АлексейСмирнов ОлегПочивалин Валерий  53'Безчаснюк АлександрНикитенков Алексей  33'Михайленко ДмитрийКертанов Константин 82' (Бадоев Хетаг ( 82') Кабахидзе ВладимирДибиргаджиев Джамал 66' (Песиков Евгений ( 66') Саркисян Геворк 81' (Логуа Ираклий ( 81') Абдуллахи Квари 82' (Бацуев Аюб ( 82')
Запасные: Косаревский ПётрГерчиков ЛеонидКунья ТьягоМакеев ЕвгенийКотельников Иван
03 июня.

 

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