«Велес» не смог отобрать очки у «Балтики» и покидает Первую лигу

«Велес» имел шансы уйти от вылета из Первой лиги, но для этого нужно было как минимум переиграть «Балтику» в последнем туре. В середине первого тайма аутсайдеры повели после того, как Геворк Саркисян здорово сыграл на опережение. «Балтика» отыгралась на 48-й минуте, после прострела на дальнюю штангу никто не мешал пробить Данилу Клёнкину. Тамерлан Мусаев пробросил мяч мимо голкипера и с острого угла попал в штангу. Вскоре Мусаев уже ассистировал партнеру, отправив Сергея Пряхина один на один с голкипером, и тот был точен - 2:1. «Балтика» вторая, а соперник выбывает во Второй дивизион, заняв четвертую строчку с конца.