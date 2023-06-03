«Велес» не смог отобрать очки у «Балтики» и покидает Первую лигу

«Велес» имел шансы уйти от вылета из Первой лиги, но для этого нужно было как минимум переиграть «Балтику» в последнем туре. В середине первого тайма аутсайдеры повели после того, как Геворк Саркисян здорово сыграл на опережение. «Балтика» отыгралась на 48-й минуте, после прострела на дальнюю штангу никто не мешал пробить Данилу Клёнкину. Тамерлан Мусаев пробросил мяч мимо голкипера и с острого угла попал в штангу. Вскоре Мусаев уже ассистировал партнеру, отправив Сергея Пряхина один на один с голкипером, и тот был точен - 2:1. «Балтика» вторая, а соперник выбывает во Второй дивизион, заняв четвертую строчку с конца.
Протокол игры
|22'Саркисян Геворк (0:1)
|(1:1) Клёнкин Данил48'
|(2:1) Пряхин Сергей72'
Латышонок Евгений•Маляров Кирилл•Тишкин Максим56' (Осипов Александр (56') •Остойич Иван32' (Радмановац Никола (32') •Пуцко Александр•Валиахметов Эдуард32' (Дудиев Аслан (32') •Клёнкин Данил•Кашчелан Младен56' (Лазарев Владислав (56') •Пряхин Сергей•Гузина Гедеон•Мусаев Тамерлан76' (Барков Дмитрий (76')
Кузнецов Алексей•Смирнов Олег•Почивалин Валерий• 53'Безчаснюк Александр•Никитенков Алексей• 33'Михайленко Дмитрий•Кертанов Константин82' (Бадоев Хетаг (82') •Кабахидзе Владимир•Дибиргаджиев Джамал66' (Песиков Евгений (66') •Саркисян Геворк81' (Логуа Ираклий (81') •Абдуллахи Квари82' (Бацуев Аюб (82')
03 июня.
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