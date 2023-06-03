«Краснодар-2» попрощался с Первой лигой 4 мячами в ворота «Шинника»

Потерявшие реальную турнирную мотивацию «Краснодар-2» и «Шинник» завершили сезон очным матчем. Вторая команда «быков» сегодня была сильнее и добилась победы. В первом тайме отличился Данил Карпов, а после перерыва в объятия партнеров попали только-только вышедшие на замену Рустам Халназаров и Никита Гетьман. На 90-й минуте точку поставил Вячеслав Литвинов - 4:0.
«Шинник» завершил сезон на седьмом месте, соперник стал предпоследним.
Протокол игры
|(1:0) Карпов Данил33'
|(2:0) Халназаров Рустам66'
|(3:0) Гетьман Никита74'
|(4:0) Литвинов Вячеслав90'
Голиков Даниил•Исаенко Олег62' (Халназаров Рустам (62') •Литвинов Вячеслав•Иванов Дмитрий III•Защепкин Роман• 76'Кучугура Дмитрий•Кокоев Давид71' (Гетьман Никита (71') •Самко Владислав•Комар Степан84' (Плотников Никита (84') •Кутовой Максим71' (Попов Омар (71') •Карпов Данил62' (Пивоваров Дмитрий (62') 69'
Вамбольт Денис•Осипов Евгений57' (Семёнов Андрей Игоревич (57') •Хитяев Андрей•Покидышев Николай• 45'Емельянов Роман 50'57' (Стешин Евгений (57') •Леонтьев Игорь•Савинов Андрей•Зинков Вячеслав46' (Чуканов Андреа (46') •Самойлов Дмитрий•Кулишев Артём71' (Кузнецов Павел (71') •Соколов Игорь82' (Батютин Андрей (82')
Запасные: Шишков Роман•Филиппов Михаил
03 июня.
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