«Краснодар-2» попрощался с Первой лигой 4 мячами в ворота «Шинника»

Потерявшие реальную турнирную мотивацию «Краснодар-2» и «Шинник» завершили сезон очным матчем. Вторая команда «быков» сегодня была сильнее и добилась победы. В первом тайме отличился Данил Карпов, а после перерыва в объятия партнеров попали только-только вышедшие на замену Рустам Халназаров и Никита Гетьман. На 90-й минуте точку поставил Вячеслав Литвинов - 4:0.

«Шинник» завершил сезон на седьмом месте, соперник стал предпоследним.