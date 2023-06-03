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Первая лига

«Краснодар-2» попрощался с Первой лигой 4 мячами в ворота «Шинника»

03 Июня 2023 • 15:54 Комментировать
Краснодар-2
4:0
Шинник
окончен

Потерявшие реальную турнирную мотивацию «Краснодар-2» и «Шинник» завершили сезон очным матчем. Вторая команда «быков» сегодня была сильнее и добилась победы. В первом тайме отличился Данил Карпов, а после перерыва в объятия партнеров попали только-только вышедшие на замену Рустам Халназаров и Никита Гетьман. На 90-й минуте точку поставил Вячеслав Литвинов - 4:0.

«Шинник» завершил сезон на седьмом месте, соперник стал предпоследним.

Протокол игры  
Краснодар-24:0Шинник
(1:0) Карпов Данил33'  
(2:0) Халназаров Рустам66'  
(3:0) Гетьман Никита74'  
(4:0) Литвинов Вячеслав90'  
Голиков ДаниилИсаенко Олег 62' (Халназаров Рустам ( 62') Литвинов ВячеславИванов Дмитрий IIIЗащепкин Роман  76'Кучугура ДмитрийКокоев Давид 71' (Гетьман Никита ( 71') Самко ВладиславКомар Степан 84' (Плотников Никита ( 84') Кутовой Максим 71' (Попов Омар ( 71') Карпов Данил 62' (Пивоваров Дмитрий ( 62'  69')
Запасные: Полях ДанилСафронов РоманНдука Ифеани ДавидОкоронкво Джонатан ТеофилусЛогачёв БогданШтепа Михаил
Вамбольт ДенисОсипов Евгений 57' (Семёнов Андрей Игоревич ( 57') Хитяев АндрейПокидышев Николай  45'Емельянов Роман  50' 57' (Стешин Евгений ( 57') Леонтьев ИгорьСавинов АндрейЗинков Вячеслав 46' (Чуканов Андреа ( 46') Самойлов ДмитрийКулишев Артём 71' (Кузнецов Павел ( 71') Соколов Игорь 82' (Батютин Андрей ( 82')
Запасные: Шишков РоманФилиппов Михаил
03 июня.

 

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Шинник Краснодар-2
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