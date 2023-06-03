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Первая лига

«СКА-Хабаровск» забил шесть мячей в ворота «Арсенала»

03 Июня 2023 • 10:58 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

В Первой лиге стартовал заключительный тур. «СКА-Хабаровск» принимал «Арсенал» и не оставил камня на камне от обороны «оружейников». Александр Иванков забил победный гол уже на девятой минуте, а в концовке первого тайма оформил дубль Саид Алиев. Он же отличился на 62-й минуте, а после голов Василия Алейникова и Ильи Петрова счет стал 6:0. Дальневосточники делят восьмое место, «Арсенал» завершил сезон 13-м.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск6:0Арсенал Тула
(1:0) Александр Иванков9'  
(2:0) Алиев Саид38'  
(3:0) Алиев Саид45'  
(4:0) Алиев Саид62'  
(5:0) Алейников Василий71'  
(6:0) Петров Илья81'  
Имамов Ислам 78' (Сугробов Владимир ( 78') Мусалов Магомед 78' (Быков Артём ( 78') Сосранов РустамФомин ДенисАлександр ИванковГащенков МихаилБавин ЮрийМирошниченко НикитаСимонян Артём 64' (Гонгапшев Альбек ( 64') Янов Данила 38' (Петров Илья ( 38') Алиев Саид 64' (Алейников Василий ( 64')
Запасные: Помазан ЕвгенийЖамалетдинов ТимурАнисимов АндрейГригорьев ДаниилЛевицкий ДенисСтародуб Дмитрий
Шамов Егор 82' (Левашов Михаил ( 82') Сокол АртёмБольшаков Кирилл  35' 46' (Хромов Данил ( 46'Григорян Арутюн 64') Григалава ГиаСериков ИльяСтепанов ДанилНасыров ИсламжанКайнов МаксимКозлов ИванСтавпец Александр 20' (Хабибов Ансор ( 20') Изотов Роман
Запасные: Кулешин Илья
03 июня.

 

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Арсенал Тула СКА-Хабаровск
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