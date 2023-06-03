«СКА-Хабаровск» забил шесть мячей в ворота «Арсенала»

В Первой лиге стартовал заключительный тур. «СКА-Хабаровск» принимал «Арсенал» и не оставил камня на камне от обороны «оружейников». Александр Иванков забил победный гол уже на девятой минуте, а в концовке первого тайма оформил дубль Саид Алиев. Он же отличился на 62-й минуте, а после голов Василия Алейникова и Ильи Петрова счет стал 6:0. Дальневосточники делят восьмое место, «Арсенал» завершил сезон 13-м.