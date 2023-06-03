«СКА-Хабаровск» забил шесть мячей в ворота «Арсенала»

В Первой лиге стартовал заключительный тур. «СКА-Хабаровск» принимал «Арсенал» и не оставил камня на камне от обороны «оружейников». Александр Иванков забил победный гол уже на девятой минуте, а в концовке первого тайма оформил дубль Саид Алиев. Он же отличился на 62-й минуте, а после голов Василия Алейникова и Ильи Петрова счет стал 6:0. Дальневосточники делят восьмое место, «Арсенал» завершил сезон 13-м.
Протокол игры
|(1:0) Александр Иванков9'
|(2:0) Алиев Саид38'
|(3:0) Алиев Саид45'
|(4:0) Алиев Саид62'
|(5:0) Алейников Василий71'
|(6:0) Петров Илья81'
Имамов Ислам78' (Сугробов Владимир (78') •Мусалов Магомед78' (Быков Артём (78') •Сосранов Рустам•Фомин Денис•Александр Иванков•Гащенков Михаил•Бавин Юрий•Мирошниченко Никита•Симонян Артём64' (Гонгапшев Альбек (64') •Янов Данила38' (Петров Илья (38') •Алиев Саид64' (Алейников Василий (64')
Шамов Егор82' (Левашов Михаил (82') •Сокол Артём•Большаков Кирилл 35'46' (Хромов Данил (46'•Григорян Арутюн64') •Григалава Гиа•Сериков Илья•Степанов Данил•Насыров Исламжан•Кайнов Максим•Козлов Иван•Ставпец Александр20' (Хабибов Ансор (20') •Изотов Роман
Запасные: Кулешин Илья
03 июня.
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