Фанаты «Алании» просят помощи у Путина

«Алания» гарантировала себе третье итоговое место в турнирной таблице Первой лиги. При этом клуб из Владикавказа не получил лицензию, поэтому не будет допущен до участия в стыковых матчах за право выступить в Премьер-лиге.

По данным Metaratings, фанаты «Алании» написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они надеются на помощь главы государства в вопросе с допуском команды к стыковым играм.

Стоит сказать, что «Алания» сейчас принимает своих соперников в Грозном из-за реконструкции стадиона.

В последнем туре Первой лиги «Алания» будет играть против «Динамо» из Махачкалы.