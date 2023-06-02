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Первая лига

Фанаты «Алании» просят помощи у Путина

02 Июня 2023 • 16:08 Комментировать (1)

«Алания» гарантировала себе третье итоговое место в турнирной таблице Первой лиги. При этом клуб из Владикавказа не получил лицензию, поэтому не будет допущен до участия в стыковых матчах за право выступить в Премьер-лиге.

По данным Metaratings, фанаты «Алании» написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они надеются на помощь главы государства в вопросе с допуском команды к стыковым играм.

Стоит сказать, что «Алания» сейчас принимает своих соперников в Грозном из-за реконструкции стадиона.

В последнем туре Первой лиги «Алания» будет играть против «Динамо» из Махачкалы.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Владимир Путин
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Комментарии (1)
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Zenituwka
02 Июня 2023 в 16:24
Смешные. Этому больному карлитосу плевать на страну и на людей, а уж до Алании ему тем более ехало болело.
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