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Первая лига

Александр Кержаков отреагировал на слухи, что он может возглавить «Волгарь»

31 Мая 2023 • 23:59 Комментировать
Акрон
...
Волгарь
03.06 17:00

Бывший российский бомбардир, а ныне молодой футбольный тренер Александр Кержаков отреагировал на новость о том, что может стать главным тренером клуба первой десятки Первой лиги – астраханского «Волгаря».

«Об интересе «Волгаря» я ничего не знаю и не слышал. А есть ли у меня другие предложения? Тут без комментариев», - заявил Кержаков порталу «Спорт день за днём».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был кипрский клуб «Кармиотисса», который он скандально покинул в апреле, проработав в нём два месяца.

В прошлом сезоне в рамках РПЛ Кержаков, напомним, тренировал «Пари НН» и помог нижегородцам остаться в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Александр Кержаков
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