Александр Кержаков отреагировал на слухи, что он может возглавить «Волгарь»

Бывший российский бомбардир, а ныне молодой футбольный тренер Александр Кержаков отреагировал на новость о том, что может стать главным тренером клуба первой десятки Первой лиги – астраханского «Волгаря».

«Об интересе «Волгаря» я ничего не знаю и не слышал. А есть ли у меня другие предложения? Тут без комментариев», - заявил Кержаков порталу «Спорт день за днём».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был кипрский клуб «Кармиотисса», который он скандально покинул в апреле, проработав в нём два месяца.

В прошлом сезоне в рамках РПЛ Кержаков, напомним, тренировал «Пари НН» и помог нижегородцам остаться в Премьер-лиге.