Радимов: «Той же «Балтике» «Ленинградец» точно не соперник»

Бывший игрок питерского «Зенита», а ныне футбольный тренер Владислав Радимов считает, что «Ленинградцу», поднявшемуся из Второй лиги в Первую, предстоит очень много работы для того, чтобы задержаться во втором по силе дивизионе России.

«С той же «Балтикой», что вышла в РПЛ, они точно не соперники. Для того, чтобы бороться за высокие места в Первой лиге, им нужны усиления в виде игроков с опытом. А он не у всех пока есть», - рассуждает Радимов для «РБ Спорт».

Напомним, что главным тренером Ленинградца является Сергей Кирьяков – бывший советский и российский форвард.