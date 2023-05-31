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Первая лига

В «Волгаре» высказались о возможном назначении Кержакова главным тренером команды

31 Мая 2023 • 15:43 Комментировать
Акрон
...
Волгарь
03.06 17:00

Генеральный директор «Волгаря» Андрей Никитин отреагировал на информацию о том, что Александр Кержаков может стать новым главным тренером команды из Астрахани.

Ранее сообщалось, что 40-летний специалист может возглавить «Волгарь» уже по окончании нынешнего сезона.

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю и не отслеживаю, кто и о чём пишет в интернете. Обращайтесь к тому, кто это сказал», — цитирует Никитина Sport24.

Напомним, что в настоящий момент Кержаков находится без работы. Ранее он возглавлял «Пари НН» и кипрскую «Кармиотиссу».

После 33 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Волгарь» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Александр Кержаков Андрей Никитин
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