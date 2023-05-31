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Первая лига

Александр Кержаков может возглавить клуб Первой лиги

31 Мая 2023 • 11:48 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне футбольный тренер Александр Кержаков продолжает подыскивать себе новое место работы.

Как сообщается в телеграм-канале «Мутко против», кандидатуру специалиста рассматривает «Волгарь», выступающий в Первой лиге. Александр может возглавить команду по завершении нынешнего сезона.

Перед заключительным туром астраханский клуб с 44 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса». В России он поработал с «Томью» и «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Александр Кержаков
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