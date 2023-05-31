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Первая лига

Генеральный директор «Балтики»: «30 игр без поражений - такого в Первой лиге не делал никто»

31 Мая 2023 • 08:41 Комментировать
Балтика
...
Велес Москва
03.06 14:00

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин раскрыл детали успеха калининградского клуба. Напомним, в следующем сезоне балтийцы сыграют в Российской премьер-лиге впервые за 25 лет.

«Все в команде были сосредоточены на достижении общей цели. Без этого невозможно было достичь таких результатов. 30 матчей без поражений – такого в Первой лиге не делал никто», – цитирует Волженкина «Чемпионат».

Вместе с «Балтикой» в высший российский дивизион вернулся «Рубин». При этом казанцы вернулись в РПЛ спустя сезон после своего вылета. Отметим, что по ходу сезона «рубиновых» возглавляли три главный тренера – Леонид Слуцкий, Леонид Уткульбаев и Рашид Рахимов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Балтика Кирилл Волженкин
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