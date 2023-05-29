Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о решении вопроса с лицензированием тульского клуба.

- Вы сможете выступать в Первой лиге в следующем сезоне?

- Лицензию нам дали, всё хорошо.

Напомним, сейчас команда располагается на 12-м месте в Первой лиге. При этом в прошлом сезоне коллектив выступал в РПЛ. Лицензия РФС-1 необходима для участия в стыковых играх за право выступать в высшем дивизионе.

В заключительном туре Первой лиги туляки сыграют на выезде со «СКА‑Хабаровском».