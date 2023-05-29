Колосков поздравил «Рубин» с выходом в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал выход казанского «Рубина» и Первого дивизиона в Премьер-лигу.

«Рад, что «Рубин» вернулся в РПЛ. Для него это обычное дело: упал - поднялся. Казань - одна из спортивных столиц РФ. Там очень хорошие футбольные традиции. Пожелаю клубу удачи!» - приводит слова Колоскова издание «Чемпионат».

После 33 туров Первой лиги «Рубин» набрал 68 баллов и досрочно обеспечил себе путевку в Премьер-лигу. В следующем поединке казанская команда на выезде встретится с «Родиной».