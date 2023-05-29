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Первая лига

В тульском «Арсенале» высказались о лицензировании клуба эксклюзив

29 Мая 2023 • 09:37 Комментировать

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о сроках, в которые решится вопрос с лицензированием «оружейников».

- Скажите, когда решится вопрос с лицензированием клуба?

- Всё решится сегодня.

Недавно РФС отказал клубу в выдаче лицензии РФС-1 в связи с невыполнением обязательных критериев.

Напомним, сейчас команда располагается на 12-м месте в Первой лиге. При этом в прошлом сезоне коллектив выступал в РПЛ. Лицензия РФС-1 необходима для участия в стыковых играх за право выступать в высшем дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев
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