Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о сроках, в которые решится вопрос с лицензированием «оружейников».

- Скажите, когда решится вопрос с лицензированием клуба?

- Всё решится сегодня.

Недавно РФС отказал клубу в выдаче лицензии РФС-1 в связи с невыполнением обязательных критериев.

Напомним, сейчас команда располагается на 12-м месте в Первой лиге. При этом в прошлом сезоне коллектив выступал в РПЛ. Лицензия РФС-1 необходима для участия в стыковых играх за право выступать в высшем дивизионе.