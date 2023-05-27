В «Рубине» высказались о трансфере Самошникова в «Локомотив»

Футбольный функционер Эдуард Сафонов, который является спортивным директором казанского «Рубина», высказался касательно будущего защитника Ильи Самошникова. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист переходит в «Локомотив».

«Самошников подписал контракт с «Локомотивом»? Мне об этом ничего не известно. Я разговаривал с игроком, он говорит, что у него ничего нет. Он готов к переговорам о новом контракте», - цитирует Сафонова издание «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Самошникова с «Рубином» рассчитан до конца следующего месяца. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.