Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

В «Рубине» высказались о трансфере Самошникова в «Локомотив»

27 Мая 2023 • 14:06 Комментировать

Футбольный функционер Эдуард Сафонов, который является спортивным директором казанского «Рубина», высказался касательно будущего защитника Ильи Самошникова. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист переходит в «Локомотив».

«Самошников подписал контракт с «Локомотивом»? Мне об этом ничего не известно. Я разговаривал с игроком, он говорит, что у него ничего нет. Он готов к переговорам о новом контракте», - цитирует Сафонова издание «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Самошникова с «Рубином» рассчитан до конца следующего месяца. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников Эдуард Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.05.23 в 17:00
Волгарь Волгарь
Краснодар-2 Краснодар-2
1.69 3.50 5.40
Видео
27.05.23 в 17:00
Шинник Шинник
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
2.35 3.10 3.20
Видео
27.05.23 в 17:00
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Родина Москва Родина Москва
Видео
27.05.23 в 17:00
ФК Кубань ФК Кубань
Енисей Енисей
3.40 3.10 2.25
Видео
27.05.23 в 17:30
Нефтехимик Нефтехимик
Уфа Уфа
2.35 3.15 3.15
Видео
27.05.23 в 18:00
Рубин Рубин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.72 3.50 5.20
Видео
27.05.23 в 18:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
КАМАЗ КАМАЗ
2.12 3.25 3.55
Видео
27.05.23 в 19:00
Велес Москва Велес Москва
Акрон Акрон
2.14 3.20 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Мая
14:06 · Россия. Первая лига
В «Рубине» высказались о трансфере Самошникова в «Локомотив»
13:21 · Россия. Первая лига
«Рубин» хочет усилить три позиции под РПЛ
26 Мая
20:10 · Россия. Первая лига
«Алания» обыграла «Балтику» в центральном матче тура
17:26 · Россия. Первая лига
Директор «Балтики» оценил тренера Игнашевича
25 Мая
18:49 · Россия. Премьер-лига
Ходорковский: «Клотет изначально был готов летать в Первой лиге в Красноярск и Хабаровск»
14:36 · Россия. Первая лига
Игрок «Балтики» Казаев: «У меня ещё год контракта, но, если захотят убрать, это будет мало что значить»
24 Мая
23:55 · Россия. Первая лига
Канчельскис: «Слуцкого надо отблагодарить и дать ему медаль за выход «Рубина» в РПЛ»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Дюпин рассчитывает остаться в «Рубине» после выхода в РПЛ 1
18:36 · Россия. Первая лига
В «Балтике» высказались о контракте Игнашевича
18:13 · Россия. Первая лига
Самойлов стал лучшим игроком «Шинника» в апреле эксклюзив
17:12 · Россия. Первая лига
В «Енисее» отказались рассказывать о планах команды эксклюзив
13:23 · Россия. Первая лига
Агент сообщил, что Ломовицкий останется в «Рубине»
11:53 · Россия. Первая лига
Попов: «Я бы на месте Слуцкого не просил золотую медаль»
11:22 · Россия. Первая лига
Игнашевич близок к подписанию нового контракта с «Балтикой»
07:33 · Россия. Первая лига
Слуцкий отреагировал на выход «Рубина» в РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем