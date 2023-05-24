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Первая лига

Слуцкий отреагировал на выход «Рубина» в РПЛ

24 Мая 2023 • 07:33 Комментировать

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выход своей бывшей команды в Премьер-лигу.

«Рубин» вернулся, и я принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль, всё-таки отработал 19 туров», - приводятся слова специалиста на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что в последнем поединке казанская команда отпраздновала минимальную победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «Рубин» гарантировал себе путевку в элитный дивизион чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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