Слуцкий отреагировал на выход «Рубина» в РПЛ

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выход своей бывшей команды в Премьер-лигу.

«Рубин» вернулся, и я принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль, всё-таки отработал 19 туров», - приводятся слова специалиста на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что в последнем поединке казанская команда отпраздновала минимальную победу над калининградской «Балтикой» со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «Рубин» гарантировал себе путевку в элитный дивизион чемпионата России.