Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Александра Григоряна на пост главного тренера краснодарской «Кубани». В своём первом матче под руководством этого специалиста «Кубань» в рамках 32-го тура Первой лиги сыграла на выезде вничью 2:2 с московской «Родиной».

- Я считаю, что Александр Григорян должен попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Потому что ещё никто в истории футбола нашего и зарубежного не приходил в команду на три игры. Я же понимаю, как там они условились. «Кубань» пообещала продлить контракт с Григоряном, если он сейчас спасёт команду от вылета. По радио бывшими местами работы Григоряна назвали женскую команду ЦСКА и «Матч ТВ». Я так смеялся, когда это услышал. Журналисты сделали Григоряна уже прямо работником «Матч ТВ». Поэтому позавчера он абсолютно ничем не подвёл «Матч ТВ», когда «Кубань» сыграла с «Родиной» 2:2. Григорян после матча сказал: «Кубань» была, «Кубань» есть, и «Кубань» будет. Forever! Аминь!». Но он хоть понимает, что значит слово «аминь»? Я желаю Григоряну удачи. Если ему получится спасти «Кубань» от вылета, с ним подпишут новый контракт. Повторюсь, я хочу ему сказать: «Александр, ты должен попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Потому что ещё никто в мире на три игры контракт с тренером не подписывал».