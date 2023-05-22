Газизов - о Салиховой: «Я не знаю, кто это такая»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предложившей ему поработать в Медиалиге.

«Я не знаю, кто это такая. Вы знаете? Завтра еще кто-то скажет обо мне, и я буду отвечает на это?» - передает слова Газизова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года функционер вернулся в «Уфу», заняв аналогичную должность.

В этом сезоне уфимская команда выступает в Первой лиге и занимает 16-е место после 32 туров.