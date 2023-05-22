Семшов: «Балтика» заслуженно в РПЛ»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на выход калининградской «Балтики» в Премьер-лигу. Команду возглавляет бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

«Игнашевич добился большого успеха. Для города и для команды выход в РПЛ - большой успех. Инфраструктура у клуба хорошая. «Балтика» заслуженно в РПЛ», - передает слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, что в последнем поединке «Балтика» потерпела поражение от казанского «Рубина» со счетом 0:1. После этого фиаско команда занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч калининградцы проведут против «Алании».