«Шинник» победил в Туле

В 32-м туре Первой лиги встретились середняки «Арсенал» и «Шинник». В первом тайме Сергей Ткачёв и Дмитрий Самойлов обменялись минимально неточными ударами. Антон Коченков блеснул мастерством, отразив два подряд удара гостей. И все же даже голкипер не выручил туляков, когда Артём Кулишев замыкал проникающий пас. Джорже Деспотович с полутора десятков метров запустил мяч в штангу.

«Шинник» после победы рванул на восьмое место, соперник идет следом.