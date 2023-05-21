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Первая лига

«Шинник» победил в Туле

21 Мая 2023 • 19:05 Комментировать
Арсенал Тула
0:1
Шинник
окончен

В 32-м туре Первой лиги встретились середняки «Арсенал» и «Шинник». В первом тайме Сергей Ткачёв и Дмитрий Самойлов обменялись минимально неточными ударами. Антон Коченков блеснул мастерством, отразив два подряд удара гостей. И все же даже голкипер не выручил туляков, когда Артём Кулишев замыкал проникающий пас. Джорже Деспотович с полутора десятков метров запустил мяч в штангу.

«Шинник» после победы рванул на восьмое место, соперник идет следом.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:1Шинник
  70'Кулишев Артём (0:1)
Коченков АнтонНасыров ИсламжанГригалава Гиа 46' (Сокол Артём ( 46') Большаков КириллСериков ИльяТкачёв Сергей 78' (Ставпец Александр ( 78') Панченко Кирилл 73' (Яковлев Михаил ( 73'  76') Бакалюк НикитаПомерко Алексей 46' (Кайнов Максим ( 46') Манелов ИраклийЛуценко Евгений 73' (Деспотович Джордже ( 73')
Запасные: Шумских АлексейШамов ЕгорСтепанов ДанилЛевашов МихаилИзотов Роман
Вамбольт ДенисПокидышев НиколайХитяев Андрей  26'Стешин Евгений  90'Кулишев Артём 90' (Кузнецов Павел ( 90') Зинков ВячеславЕмельянов РоманЛеонтьев ИгорьСамойлов ДмитрийСоколов Игорь 55' (Чуканов Андреа ( 55') Савинов Андрей  38'
Запасные: Шишков РоманСемёнов Андрей ИгоревичПрокуроров АрсенийФилиппов Михаил
21 мая.

 

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Шинник Арсенал Тула
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