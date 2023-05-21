«Шинник» победил в Туле

В 32-м туре Первой лиги встретились середняки «Арсенал» и «Шинник». В первом тайме Сергей Ткачёв и Дмитрий Самойлов обменялись минимально неточными ударами. Антон Коченков блеснул мастерством, отразив два подряд удара гостей. И все же даже голкипер не выручил туляков, когда Артём Кулишев замыкал проникающий пас. Джорже Деспотович с полутора десятков метров запустил мяч в штангу.
«Шинник» после победы рванул на восьмое место, соперник идет следом.
Протокол игры
|70'Кулишев Артём (0:1)
Коченков Антон•Насыров Исламжан•Григалава Гиа46' (Сокол Артём (46') •Большаков Кирилл•Сериков Илья•Ткачёв Сергей78' (Ставпец Александр (78') •Панченко Кирилл73' (Яковлев Михаил (73') • 76'Бакалюк Никита•Померко Алексей46' (Кайнов Максим (46') •Манелов Ираклий•Луценко Евгений73' (Деспотович Джордже (73')
Вамбольт Денис•Покидышев Николай•Хитяев Андрей• 26'Стешин Евгений• 90'Кулишев Артём90' (Кузнецов Павел (90') •Зинков Вячеслав•Емельянов Роман•Леонтьев Игорь•Самойлов Дмитрий•Соколов Игорь55' (Чуканов Андреа (55') •Савинов Андрей 38'
21 мая.
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