«Родина» и «Кубань» выдали результативную ничью

В 32-м туре Первой лиги претендующая на топ-4 «Родина» дома играла против «Кубани», которая яростно борется за выживание. Уже в дебюте хозяева повели после дальнего удара Астемира Гордюшенко. Под конец тайма Максим Сидоров здорово стрельнул в левый верхний угол метров с 18 и сравнял счет. Сразу после перерыва Алексей Щёткин отпраздновал 32-й день рождения отличным ударом головой, и уже гости повели. Тут же пенальти в другие ворота, и Иван Тимошенко пробил в руки голкипера. А вот Гордюшенко удачно набежал на отыгранный на него мяч и оформил дубль - 2:2. В концовке Артём Архипов оказался один на один с вратарем и пробил мимо него, но защитник на ленточке остановил мяч.

2:2, «Родина» проигрывает четыре очка идущему в зоне стыков «Енисею», соперник на один балл опережает конкурентов из зоны вылета.