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Первая лига

«Родина» и «Кубань» выдали результативную ничью

21 Мая 2023 • 15:59 Комментировать
Родина Москва
2:2
ФК Кубань
окончен

В 32-м туре Первой лиги претендующая на топ-4 «Родина» дома играла против «Кубани», которая яростно борется за выживание. Уже в дебюте хозяева повели после дальнего удара Астемира Гордюшенко. Под конец тайма Максим Сидоров здорово стрельнул в левый верхний угол метров с 18 и сравнял счет. Сразу после перерыва Алексей Щёткин отпраздновал 32-й день рождения отличным ударом головой, и уже гости повели. Тут же пенальти в другие ворота, и Иван Тимошенко пробил в руки голкипера. А вот Гордюшенко удачно набежал на отыгранный на него мяч и оформил дубль - 2:2. В концовке Артём Архипов оказался один на один с вратарем и пробил мимо него, но защитник на ленточке остановил мяч.

2:2, «Родина» проигрывает четыре очка идущему в зоне стыков «Енисею», соперник на один балл опережает конкурентов из зоны вылета.

Протокол игры  
Родина Москва2:2ФК Кубань
(1:0) Гордюшенко Астемир8'  
  36'Сидоров Максим (1:1)
  47'Щёткин Алексей (1:2)
(2:2) Гордюшенко Астемир52'  
Сангаре ДэвидЮдинцев ГеоргийПлиев ЗаурбекКризан Митя  56'Воропаев АртёмФищенко РусланКамышев Илья 46' (Калмыков Амур ( 46') Ната Уэсли  81'Гордюшенко АстемирАндреев Игорь 68' (Мартовой Даниил ( 68'  77') Тимошенко Иван 82' (Куль Руслан ( 82')
Запасные: Шадринцев ДмитрийДмитриев ОлегКлещенко АлександрКолесниченко КириллАликин ПавелАйдаров СергейБаринов ДаниилМальцев Михаил
Нестеренко ЮрийТаказов Сослан  56'Сидоров МаксимРыбин АлексейБайрыев Азат  49'Абдоков НуриЧуперка Валерий  79' 84' (Безденежных Игорь ( 84') Муталиев Аслан 62' (Архипов Артём ( 62') Махатадзе ГеоргийЩёткин Алексей 75' (Мосейчук Илья ( 75') Лаук Максим 62' (Родин Даниил ( 62')
Запасные: Позняк АлександрЕщенко СергейЛобкарёв ВладимирШерешков АндрейСмирнов Александр
21 мая.

 

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Кубань Родина Москва
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