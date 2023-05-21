Прорубили окно в Европу для Премьер-лиги: «Балтика» вернулась в элиту

«Балтика» официально вернулась в элиту российского футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приветствует клуб из Калининграда в Премьер-лиге.

«Балтика» никогда не выступала в элите чемпионата СССР, а практически всегда обитала во Второй лиге. Однако после распада Союза, уже в России, дела у самого западного коллектива страны пошли лучше. В 1993-м «Балтика» оказалась в Первой лиге, а в 1996-м добралась до элиты, где провела три года. В первых двух сезонах было по 18 участников, и калининградцы занимали седьмое и девятое места. В 1998-м число команд сократилось до 16, и «Балтика» заняла 15-е место.

За тот недолгий период «Балтика» успела подарить отечественному футболу несколько ярких представителей. Именно в Калининграде запустил свою карьеру Андрей Федьков, который до этого не блистал. Здесь заставил о себе говорить Вячеслав Даев, который позже перебрался в «Торпедо» и пробился в сборную России. Именно в «Балтике» «Спартак» нашёл замену ушедшему Дмитрию Аленичеву в лице Василия Баранова. Калининградцы подарили нашему чемпионату братьев Аджинджалов.

Начало века оказалось для «Балтики» не слишком успешным, и команда дважды вылетала даже во Вторую лигу, но всегда с первой попытки возвращалась. Нельзя сказать, что калининградцы были уверенным середняком в Первой лиге. По итогам сезонов 2015/16 и 2018/19 калининградцы вновь должны были вылетать, но сохраняли прописку, так как другие коллективы не допускались.

Тем не менее в последнее время «Балтика» выстраивала клуб довольно грамотно именно с менеджерской точки зрения. Так, за калининградцев не так давно играли Дмитрий Скопинцев, Илья Лантратов, Артём Макарчук, Артём Мещанинов, в итоге доросшие до Премьер-лиги. При этом в нынешнем составе «Балтики» есть игроки, которые любопытны представителям элиты. Это и вратарь Максим Бориско, и опорный полузащитник Александр Осипов, и атакующий хавбек Владислав Лазарев, и форвард Тамерлан Мусаев. Самому старшему из них (Осипову) всего 24 года, а двум последним и вовсе – по 21.

«Балтика» также делала ставку на молодых и прогрессирующих тренеров. Ранее в клубе работал Евгений Калёшин, которым сейчас многие восхищаются по его деятельности в «Акроне». Сменил же его Сергей Игнашевич, выведший калининградцев в элиту. Ранее он довольно неплохо работал в «Торпедо» в ФНЛ, а вот теперь готовится к дебюту в элите.

В общем, «Балтика» – это крайне интересный проект, где на первом месте стоят не деньги, а развитие. Калининградцы развивались, делали ставку на растущих игроков и тренеров, а теперь добрались до элиты. Конечно, дополнительным стимулом стал стадион, который появился в городе к чемпионату мира-2018. Однако сама арена не гарантировала никакого прогресса, об этом прекрасно знают в Саранске.

Чего ждать от «Балтики», сказать сложно. С другой стороны, есть ощущение, что за проектом наблюдать будет крайне интересно. Наверняка калининградцы проведут интересную трансферную политику, подпишут ряд молодых и перспективных футболистов, которые могут удивить. Главный вопрос заключается в том, что будет делать «Балтика», если что-то пойдёт не так. В этом сезоне в Премьер-лиге мы видим, как по-разному складывается судьба у выходцев из Первой лиги. «Оренбург» стал открытием, хотя пробился в элиту лишь через переходные матчи. «Факел», который стал вторым, сражается за выживание и выглядит интересно, а вот победитель прошлого сезона «Торпедо» без шансов вылетело обратно. Если говорить про проект «Балтики», то, кажется, что он ближе по своему нынешнему состоянию к «Факелу». Если в Калининграде не будут делать резких движений, то клубу будет по силам задержаться в элите.

Роман Андреев