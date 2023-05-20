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Первая лига

«Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в Премьер-лигу

20 Мая 2023 • 23:28 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин
окончен

В центральном матче 32-го тура Первой лиги «Балтика» принимала «Рубин». Встреча двух лидеров получилась малорезультативной. Решающий гол был забит на 45-й минуте. Марат Апшацев из-за пределов штрафной прицельно направил мяч впритирку с левой штангой. Сразу после перерыва вышедший на замену Олег Иванов пробивал пенальти и не попал в створ. Мераби Уридия запорол выход один на один с голкипером, не попав в рамку по высоте. Виталий Лисакович в такой же ситуации попал во вратаря.

В итоге «Рубин» победил со счетом 1:0, опередил соперника в таблице и стал вторым новичком Премьер-лиги.

Протокол игры  
Балтика0:1Рубин
  45'Апшацев Марат (0:1)
Латышонок ЕвгенийПуцко АлександрРадмановац НиколаМаляров Кирилл 85' (Фольмер Кирилл ( 85') Валиахметов Эдуард 46' (Дудиев Аслан ( 46'  55') Лазарев ВладиславКлёнкин Данил 46' (Пряхин Сергей ( 46') Казаев ЯнОсипов АлександрМусаев Тамерлан 69' (Барков Дмитрий ( 69') Гузина Гедеон 69' (Гогричиани Гоча ( 69')
Запасные: Корякин АлександрТишкин МаксимБорисенко ГригорийАванесян ТигранОстойич ИванКашчелан Младен
Дюпин ЮрийМартынович АлександрТесленко Егор  15'Самошников ИльяГрицаенко Алексей  77'Зотов АлександрКабутов ДмитрийАпшацев Марат  87'Дзагоев Алан 37' (Иванов Олег ( 37') Фамейе Джоэль 68' (Лисакович Виталий ( 68') Уридия Мераби 68' (Митков Димитар ( 68')
Запасные: Янович НикитаНабиуллин ЭльмирПопов АртёмНижегородов КонстантинБезруков РусланЛомовицкий АлександрБеленов АлександрАшурматов РустамГорбунов Игорь
20 мая.

 

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