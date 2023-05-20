«Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в Премьер-лигу

В центральном матче 32-го тура Первой лиги «Балтика» принимала «Рубин». Встреча двух лидеров получилась малорезультативной. Решающий гол был забит на 45-й минуте. Марат Апшацев из-за пределов штрафной прицельно направил мяч впритирку с левой штангой. Сразу после перерыва вышедший на замену Олег Иванов пробивал пенальти и не попал в створ. Мераби Уридия запорол выход один на один с голкипером, не попав в рамку по высоте. Виталий Лисакович в такой же ситуации попал во вратаря.
В итоге «Рубин» победил со счетом 1:0, опередил соперника в таблице и стал вторым новичком Премьер-лиги.
Протокол игры
|45'Апшацев Марат (0:1)
Латышонок Евгений•Пуцко Александр•Радмановац Никола•Маляров Кирилл85' (Фольмер Кирилл (85') •Валиахметов Эдуард46' (Дудиев Аслан (46') • 55'Лазарев Владислав•Клёнкин Данил46' (Пряхин Сергей (46') •Казаев Ян•Осипов Александр•Мусаев Тамерлан69' (Барков Дмитрий (69') •Гузина Гедеон69' (Гогричиани Гоча (69')
Дюпин Юрий•Мартынович Александр•Тесленко Егор• 15'Самошников Илья•Грицаенко Алексей• 77'Зотов Александр•Кабутов Дмитрий•Апшацев Марат• 87'Дзагоев Алан37' (Иванов Олег (37') •Фамейе Джоэль68' (Лисакович Виталий (68') •Уридия Мераби68' (Митков Димитар (68')
20 мая.
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