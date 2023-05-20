«Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в Премьер-лигу

В центральном матче 32-го тура Первой лиги «Балтика» принимала «Рубин». Встреча двух лидеров получилась малорезультативной. Решающий гол был забит на 45-й минуте. Марат Апшацев из-за пределов штрафной прицельно направил мяч впритирку с левой штангой. Сразу после перерыва вышедший на замену Олег Иванов пробивал пенальти и не попал в створ. Мераби Уридия запорол выход один на один с голкипером, не попав в рамку по высоте. Виталий Лисакович в такой же ситуации попал во вратаря.

В итоге «Рубин» победил со счетом 1:0, опередил соперника в таблице и стал вторым новичком Премьер-лиги.