«Краснодар-2» помог «Кубани», разгромив «Велес»

В 32-м туре Первой лиги встретились аутсайдеры «Краснодар-2» и «Велес». Вылетевшие во вторую лигу «быки» испортили настроение сопернику, который находится на грани зоны вылета. Хозяева выиграли первый тайм после голевых ударов Кирилла Богданца и Владислава Самко. После перерыва был обмен голами Леонида Герчикова и Богданца и голевая перестрелка в концовке - 5:2.

«Краснодар-2» все равно замыкает таблицу. Соперник делит 14-е место с «Кубанью».