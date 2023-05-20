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Первая лига

«Краснодар-2» помог «Кубани», разгромив «Велес»

20 Мая 2023 • 21:28 Комментировать
Краснодар-2
5:2
Велес Москва
окончен

В 32-м туре Первой лиги встретились аутсайдеры «Краснодар-2» и «Велес». Вылетевшие во вторую лигу «быки» испортили настроение сопернику, который находится на грани зоны вылета. Хозяева выиграли первый тайм после голевых ударов Кирилла Богданца и Владислава Самко. После перерыва был обмен голами Леонида Герчикова и Богданца и голевая перестрелка в концовке - 5:2.

«Краснодар-2» все равно замыкает таблицу. Соперник делит 14-е место с «Кубанью».

Протокол игры  
Краснодар-25:2Велес Москва
(1:0) Богданец Кирилл26'  
(2:0) Самко Владислав40'  
  65'Герчиков Леонид (2:1)
(3:1) Богданец Кирилл72'  
(4:1) Попов Омар89'  
(5:2) 90'  
  90'Саркисян Геворк (4:2)
Сафронов РоманПивоваров ДмитрийИсаенко ОлегАрутюнян ГеоргийЯрлыков ВладимирКокоев Давид 61' (Гетьман Никита ( 61') Кучугура Дмитрий 84' (Полях Данил ( 84') Защепкин РоманКутовой Максим 61' (Карпов Данил ( 61') Самко Владислав 84' (Иванов Дмитрий III ( 84') Богданец Кирилл 75' (Попов Омар ( 75')
Запасные: Халназаров РустамБерснев МихаилЛогачёв БогданШтепа Михаил
Косаревский ПётрСмирнов Олег  59'Макеев Евгений 76' (Никитенков Алексей ( 76') Безчаснюк Александр 25' (Бадоев Хетаг ( 25') Михайленко ДмитрийБацуев Аюб 46' (Саркисян Геворк ( 46') Кертанов Константин  82'Кабахидзе ВладимирДибиргаджиев Джамал 46' (Герчиков Леонид ( 46') Логуа Ираклий 56' (Песиков Евгений ( 56') Абдуллахи Квари
Запасные: Кузнецов АлексейКотельников Иван
20 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар-2 Велес
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