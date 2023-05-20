«Краснодар-2» помог «Кубани», разгромив «Велес»

В 32-м туре Первой лиги встретились аутсайдеры «Краснодар-2» и «Велес». Вылетевшие во вторую лигу «быки» испортили настроение сопернику, который находится на грани зоны вылета. Хозяева выиграли первый тайм после голевых ударов Кирилла Богданца и Владислава Самко. После перерыва был обмен голами Леонида Герчикова и Богданца и голевая перестрелка в концовке - 5:2.
«Краснодар-2» все равно замыкает таблицу. Соперник делит 14-е место с «Кубанью».
Протокол игры
|(1:0) Богданец Кирилл26'
|(2:0) Самко Владислав40'
|65'Герчиков Леонид (2:1)
|(3:1) Богданец Кирилл72'
|(4:1) Попов Омар89'
|(5:2) 90'
|90'Саркисян Геворк (4:2)
Сафронов Роман•Пивоваров Дмитрий•Исаенко Олег•Арутюнян Георгий•Ярлыков Владимир•Кокоев Давид61' (Гетьман Никита (61') •Кучугура Дмитрий84' (Полях Данил (84') •Защепкин Роман•Кутовой Максим61' (Карпов Данил (61') •Самко Владислав84' (Иванов Дмитрий III (84') •Богданец Кирилл75' (Попов Омар (75')
Косаревский Пётр•Смирнов Олег• 59'Макеев Евгений76' (Никитенков Алексей (76') •Безчаснюк Александр25' (Бадоев Хетаг (25') •Михайленко Дмитрий•Бацуев Аюб46' (Саркисян Геворк (46') •Кертанов Константин• 82'Кабахидзе Владимир•Дибиргаджиев Джамал46' (Герчиков Леонид (46') •Логуа Ираклий56' (Песиков Евгений (56') •Абдуллахи Квари
Запасные: Кузнецов Алексей•Котельников Иван
20 мая.
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