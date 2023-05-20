Махачкалинское «Динамо» неожиданно проиграло «Волге»

В 32-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Волгу». Дагестанцы претендуют на попадание в топ-четверку команд соревнований, в то же время противник идет на предпоследней строчке в таблице. Тем не менее, «Волга» сегодня сыграла очень успешно и победила со счетом 2:0. Илья Кубышкин стал автором первого гола на 13-й минуте, а ближе к финальному свистку отличился Кирилл Морозов.

«Волга» все так же 19-я, но еще имеет шансы избежать вылета. Соперник - пятый.