Махачкалинское «Динамо» неожиданно проиграло «Волге»

В 32-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Волгу». Дагестанцы претендуют на попадание в топ-четверку команд соревнований, в то же время противник идет на предпоследней строчке в таблице. Тем не менее, «Волга» сегодня сыграла очень успешно и победила со счетом 2:0. Илья Кубышкин стал автором первого гола на 13-й минуте, а ближе к финальному свистку отличился Кирилл Морозов.
«Волга» все так же 19-я, но еще имеет шансы избежать вылета. Соперник - пятый.
Протокол игры
|13'Кубышкин Илья (0:1)
|83'Морозов Кирилл (0:2)
Терновский Дмитрий•Шумахов Идар•Боженов Кирилл57' (Магомедов Ражаб (57') •Ковачевич Владимир•Красильниченко Олег•Алибеков Муталип•Исаев Шамиль 19'75' (Гаджимурадов Рамазан (75') •Юсупов Залимхан•Атабаев Эрбол69' (Сундуков Темиркан (69') •Глушков Никита Сергеевич69' (Лисакович Руслан (69') •Мулахусейнович Нардин
Климович Андрей•Дашаев Аслан•Абазов Астемир77' (Хабибуллин Айдар (77') •Кутин Денис65' (Магомадов Чингиз (65') •Данилкин Егор•Кубышкин Илья•Морозов Кирилл• 81'Воронин Евгений• 34'Паскин Герман•Махмутов Руслан•Билалов Билал
20 мая.
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