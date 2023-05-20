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Первая лига

Махачкалинское «Динамо» неожиданно проиграло «Волге»

20 Мая 2023 • 18:02 Комментировать
Динамо Махачкала
0:2
Волга Ульяновск
окончен

В 32-м туре Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало «Волгу». Дагестанцы претендуют на попадание в топ-четверку команд соревнований, в то же время противник идет на предпоследней строчке в таблице. Тем не менее, «Волга» сегодня сыграла очень успешно и победила со счетом 2:0. Илья Кубышкин стал автором первого гола на 13-й минуте, а ближе к финальному свистку отличился Кирилл Морозов.

«Волга» все так же 19-я, но еще имеет шансы избежать вылета. Соперник - пятый.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:2Волга Ульяновск
  13'Кубышкин Илья (0:1)
  83'Морозов Кирилл (0:2)
Терновский ДмитрийШумахов ИдарБоженов Кирилл 57' (Магомедов Ражаб ( 57') Ковачевич ВладимирКрасильниченко ОлегАлибеков МуталипИсаев Шамиль  19' 75' (Гаджимурадов Рамазан ( 75') Юсупов ЗалимханАтабаев Эрбол 69' (Сундуков Темиркан ( 69') Глушков Никита Сергеевич 69' (Лисакович Руслан ( 69') Мулахусейнович Нардин
Запасные: Магомедов ТимурАбдурагимов РамазанВолк ДавидИбрагимов Камиль
Климович АндрейДашаев АсланАбазов Астемир 77' (Хабибуллин Айдар ( 77') Кутин Денис 65' (Магомадов Чингиз ( 65') Данилкин ЕгорКубышкин ИльяМорозов Кирилл  81'Воронин Евгений  34'Паскин ГерманМахмутов РусланБилалов Билал
Запасные: Рахманов ДмитрийМарухин ВладимирСтефен ГодфриМорозов СемёнАллеф де Андраде
20 мая.

 

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