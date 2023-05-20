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Первая лига

«Уфа» улучшила шансы на спасение, забив один гол «КАМАЗу»

20 Мая 2023 • 15:58 Комментировать
Уфа
1:0
КАМАЗ
окончен

В 32-м туре Первой лиги «Уфа» играла против немотивированного «КАМАЗа». Хозяева поля остро нуждаются в очках, чтобы избежать вылета в низший дивизион. Ильнур Бадртдинов в дебюте оказался сам перед воротами и не смог переиграть голкипера. Вскоре уфимцы открыли счет. Александр Сухов выполнил подачу, никто так и не смог пробить, а мяч оказался в сетке. Алексей Евсеев дважды упускал супермоменты. «Уфа» доминировала на поле и могла не раз и не два забивать и забивать, но все же в основном мяч летел рядом с каркасом. Но и победа со счетом 1:0 была очень важной, позволив коллективу из Башкортостана до одного очка сократить отставание от спасительного 14-го места.

Протокол игры  
Уфа1:0КАМАЗ
(1:0) Сухов Александр15'  
Хамхоев ХазбулатЕрохин КонстантинСухов АлександрНикитин Андрей ВладимировичЕвсеев Алексей 80' (Сандрачук Александр ( 80') Погосов Артём 71' (Емельянов Данила ( 71') Голубев АртёмКарп КэтэлинХугаев Алан  61'Касинтура ЭгашМолтенинов Илья 56' (Ортис Дилан ( 56')
Запасные: Кукушкин ИванМинаев РоманАхатов ДанилЕрофеев ДаниилКонюхов ВадимЧернов АлексейМухин Александр
Мамин Алексей 60' (Смирнов Алексей Сергеевич ( 60') Абрамов Артём 46' (Бабаев Владлен ( 46') Герасимов АлексейПолюткин Антон  42'Мохаммад АмирГаглоев АлександрРейхмен БогданКириллов Юрий 46' (Таликин Дамир ( 46') Бадртдинов Ильнур  9' 46' (Толстопятов Николай ( 46') Шамкин ДаниилТарасенко Захар 69' (Арустамян Артур ( 69')
Запасные: Шайхутдинов ДинарСерченков СергейСвежов Виктор
20 мая.

 

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