«Уфа» улучшила шансы на спасение, забив один гол «КАМАЗу»

В 32-м туре Первой лиги «Уфа» играла против немотивированного «КАМАЗа». Хозяева поля остро нуждаются в очках, чтобы избежать вылета в низший дивизион. Ильнур Бадртдинов в дебюте оказался сам перед воротами и не смог переиграть голкипера. Вскоре уфимцы открыли счет. Александр Сухов выполнил подачу, никто так и не смог пробить, а мяч оказался в сетке. Алексей Евсеев дважды упускал супермоменты. «Уфа» доминировала на поле и могла не раз и не два забивать и забивать, но все же в основном мяч летел рядом с каркасом. Но и победа со счетом 1:0 была очень важной, позволив коллективу из Башкортостана до одного очка сократить отставание от спасительного 14-го места.
Протокол игры
|(1:0) Сухов Александр15'
Хамхоев Хазбулат•Ерохин Константин•Сухов Александр•Никитин Андрей Владимирович•Евсеев Алексей80' (Сандрачук Александр (80') •Погосов Артём71' (Емельянов Данила (71') •Голубев Артём•Карп Кэтэлин•Хугаев Алан• 61'Касинтура Эгаш•Молтенинов Илья56' (Ортис Дилан (56')
Мамин Алексей60' (Смирнов Алексей Сергеевич (60') •Абрамов Артём46' (Бабаев Владлен (46') •Герасимов Алексей•Полюткин Антон• 42'Мохаммад Амир•Гаглоев Александр•Рейхмен Богдан•Кириллов Юрий46' (Таликин Дамир (46') •Бадртдинов Ильнур 9'46' (Толстопятов Николай (46') •Шамкин Даниил•Тарасенко Захар69' (Арустамян Артур (69')
Запасные: Шайхутдинов Динар•Серченков Сергей•Свежов Виктор
20 мая.
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