«Уфа» улучшила шансы на спасение, забив один гол «КАМАЗу»

В 32-м туре Первой лиги «Уфа» играла против немотивированного «КАМАЗа». Хозяева поля остро нуждаются в очках, чтобы избежать вылета в низший дивизион. Ильнур Бадртдинов в дебюте оказался сам перед воротами и не смог переиграть голкипера. Вскоре уфимцы открыли счет. Александр Сухов выполнил подачу, никто так и не смог пробить, а мяч оказался в сетке. Алексей Евсеев дважды упускал супермоменты. «Уфа» доминировала на поле и могла не раз и не два забивать и забивать, но все же в основном мяч летел рядом с каркасом. Но и победа со счетом 1:0 была очень важной, позволив коллективу из Башкортостана до одного очка сократить отставание от спасительного 14-го места.