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Первая лига

«Енисей» на 90-й минуте вырвал ничью в матче с «Нефтехимиком»

20 Мая 2023 • 15:00 Комментировать
Енисей
2:2
Нефтехимик
окончен

«Енисей» мог упрочить свои позиции в топ-4 перед заключительными турами Первой лиги. Команда из Красноярска дома играла против «Нефтехимика» и не смогла порадовать своих болельщиков победой. Хозяева имели несколько шансов в первом тайме, но пропустили первыми после прострела от лицевой линии и удара Игоря Школика с небольшого расстояния. Александр Ломакин ответил ударом со штрафного в перекладину. Владислав Луташев не реализовал выход один на один, а Никита Глушков добивал в пустые ворота, защитник блокировал. И все же Александр Канаплин из пределов штрафной сравнял счет. Но тут же Константин Базелюк технично пробил в створ - 1:2. Уже в компенсированное время «Енисей» ушел от поражения, затолкав мяч в сетку. Последним мяча коснулся Никита Глушков -  2:2.

«Енисей» идет четвертым с отрывом в четыре очка от ближайшего конкурента. Соперник делит девятое место.

Протокол игры  
Енисей2:2Нефтехимик
  38'Школик Игорь (0:1)
(1:1) Канаплин Александр56'  
  64'Базелюк Константин (1:2)
(2:2) Глушков Никита Андреевич90'  
Ставер ЕвгенийФеррейра ХерманМарков Николай 90' (Кахидзе Александр ( 90') Стежко ВиталийКичин Валерий 88' (Ушатов Кирилл ( 88') Ломакин АлександрЛанин ОлегИванов Егор 74' (Окладников Андрей ( 74') Глушков Никита АндреевичКанаплин АлександрЛуташев Владислав 74' (Гыстаров Расул ( 74')
Запасные: Ивакин ЯрославСавицкий ИванСамойлов ДенисРукас АндрюсКомков Михаил
Голубев Андрей (Базелюк Константин ( 79') Калугин НикитаШоркин Максим  31'Бердников АлексейСитдиков МаратГалиулин Вагиз 67' (Лайкин Максим ( 67') Хубаев Давид  36' 46' (Денисов Роман ( 46') Школик Игорь 67' (Котов Павел ( 67') Москвичёв ВладимирБарсов Максим 46'Джамилов Султан
Запасные: Янушковский РоманЧеркес ЕвгенийОбухов ИгорьДворецков ФилиппКотик Артём 79'
20 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Енисей
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