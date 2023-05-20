«Енисей» на 90-й минуте вырвал ничью в матче с «Нефтехимиком»

«Енисей» мог упрочить свои позиции в топ-4 перед заключительными турами Первой лиги. Команда из Красноярска дома играла против «Нефтехимика» и не смогла порадовать своих болельщиков победой. Хозяева имели несколько шансов в первом тайме, но пропустили первыми после прострела от лицевой линии и удара Игоря Школика с небольшого расстояния. Александр Ломакин ответил ударом со штрафного в перекладину. Владислав Луташев не реализовал выход один на один, а Никита Глушков добивал в пустые ворота, защитник блокировал. И все же Александр Канаплин из пределов штрафной сравнял счет. Но тут же Константин Базелюк технично пробил в створ - 1:2. Уже в компенсированное время «Енисей» ушел от поражения, затолкав мяч в сетку. Последним мяча коснулся Никита Глушков - 2:2.

«Енисей» идет четвертым с отрывом в четыре очка от ближайшего конкурента. Соперник делит девятое место.