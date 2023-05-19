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Первая лига

В Первой лиге отреагировали на выход «Балтики» в РПЛ видео

19 Мая 2023 • 20:26 Комментировать
Балтика
...
Рубин
Через 23 ч. 15 мин.

Пресс-служба Первой лиги отреагировала на выход калининградской «Балтики» в Российскую премьер-лигу.

«Без лишних слов: «Балтика» вышла в РПЛ. Поздравляем вас и будем скучать, балтийцы!», - говорится в тексте самого свежего поста в официальном телеграм-канале турнира.

Напомним, что «Балтика» официально вышла в РПЛ благодаря сегодняшней ничьей «Алании» с «Акроном». Владикавказский клуб с третьего места уже никак не догонит идущую на первом месте команду из Калининграда. В последний раз в высшем дивизионе России калининградцы выступали 25 лет назад.

На данный момент у «Балтики» 64 очка, на втором месте идёт казанский «Рубин», 62 балла. Кстати, в грядущем туре Первой лиги эти команды сыграют в Калининграде между собой.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Первая лига
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