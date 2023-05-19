«Акрон» выстоял под атаками «Алании»

В пятницу начался 32-й тур Первой лиги, в стартовом матче встретились «Акрон» с «Аланией». Главным и спорным моментом первого тайма стал угловой гостей с ударом Хетага Хосонова, голкипер поймал мяч у ленточки, и арбитр указал на центр поля, но ВАР в неочевидной ситуации постановил, мяч не пересек линию ворот. На 45-й минуте Андрей Мазурин головой направил мяч в перекладину. На 13-й секунде второго тайма Николай Гиоргобиани с угла вратарской не смог пробить голкипера. Тот же игрок атаковал головой, и вратарь перевел мяч в штангу. Та же парочка в центре внимания еще раз, и Гиоргобиани головой снова не сумел открыть счет, пробивая в упор.

В итоге нулевая ничья в пользу «Акрона», который вышел на 10-е место, соперник - третий.