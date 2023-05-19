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Первая лига

«Акрон» выстоял под атаками «Алании»

19 Мая 2023 • 19:58 Комментировать
Акрон
0:0
Алания
окончен

В пятницу начался 32-й тур Первой лиги, в стартовом матче встретились «Акрон» с «Аланией». Главным и спорным моментом первого тайма стал угловой гостей с ударом Хетага Хосонова, голкипер поймал мяч у ленточки, и арбитр указал на центр поля, но ВАР в неочевидной ситуации постановил, мяч не пересек линию ворот. На 45-й минуте Андрей Мазурин головой направил мяч в перекладину. На 13-й секунде второго тайма Николай Гиоргобиани с угла вратарской не смог пробить голкипера. Тот же игрок атаковал головой, и вратарь перевел мяч в штангу. Та же парочка в центре внимания еще раз, и Гиоргобиани головой снова не сумел открыть счет, пробивая в упор.

В итоге нулевая ничья в пользу «Акрона», который вышел на 10-е место, соперник - третий.

Протокол игры  
Акрон0:0Алания
Волков СергейШакуро Павел  45' 71' (Полубояринов Данил ( 71') Зуев ИльяХоджаниязов Джамалдин 33' (Сагуткин Даниил ( 33') Чудин ИванМацукатов Алекс 59' (Килин Антон ( 59') Макаров СергейСавичев Константин  64'Салтыков НикитаАпеков Руслан 59' (Песегов Евгений ( 59') Эльдарушев Абу-Саид 59' (Понсе Андрес ( 59')
Запасные: Матвеев МаксимПалиенко МаксимНагаев ДмитрийАзаров ВладимирСасин ДмитрийСычёв Виталий
Солдатенко РостиславКачмазов СосланБутаев АллонПлиев КонстантинКочиев ХетагТарба Заур 46' (Гурциев Батраз ( 46') Цараев АланХосонов ХетагГалоян Артур 73' (Машуков Ислам ( 73') Мазурин Андрей 46' (Чочиев Алан ( 46') Гиоргобиани Николай
Запасные: Засеев АзаматКоротков Александр IIХабалов АланДзахов ДавидПетров Максим ВячеславовичНорчаев ХусаинХадарцев БатразНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
19 мая.

 

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