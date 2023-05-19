«Акрон» выстоял под атаками «Алании»

В пятницу начался 32-й тур Первой лиги, в стартовом матче встретились «Акрон» с «Аланией». Главным и спорным моментом первого тайма стал угловой гостей с ударом Хетага Хосонова, голкипер поймал мяч у ленточки, и арбитр указал на центр поля, но ВАР в неочевидной ситуации постановил, мяч не пересек линию ворот. На 45-й минуте Андрей Мазурин головой направил мяч в перекладину. На 13-й секунде второго тайма Николай Гиоргобиани с угла вратарской не смог пробить голкипера. Тот же игрок атаковал головой, и вратарь перевел мяч в штангу. Та же парочка в центре внимания еще раз, и Гиоргобиани головой снова не сумел открыть счет, пробивая в упор.
В итоге нулевая ничья в пользу «Акрона», который вышел на 10-е место, соперник - третий.
Протокол игры
Волков Сергей•Шакуро Павел 45'71' (Полубояринов Данил (71') •Зуев Илья•Ходжаниязов Джамалдин33' (Сагуткин Даниил (33') •Чудин Иван•Мацукатов Алекс59' (Килин Антон (59') •Макаров Сергей•Савичев Константин• 64'Салтыков Никита•Апеков Руслан59' (Песегов Евгений (59') •Эльдарушев Абу-Саид59' (Понсе Андрес (59')
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан•Бутаев Аллон•Плиев Константин•Кочиев Хетаг•Тарба Заур46' (Гурциев Батраз (46') •Цараев Алан•Хосонов Хетаг•Галоян Артур73' (Машуков Ислам (73') •Мазурин Андрей46' (Чочиев Алан (46') •Гиоргобиани Николай
19 мая.
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