Салихова советует Газизову работать в Медиалиге

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась о Шамиле Газизове.

Накануне стало известно о том, что жалоба Газизова на отказ в выплате Федуном 89 миллионов рублей была отклонена.

«Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернёт клуб в Премьер-Лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмёт», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В своё время Шамиль Газизов отработал пять месяцев на посту генерального директора «Спартака». В скором времени функционер вернулся на аналогичную должность в «Уфу». Команда сейчас выступает в Первой лиге.