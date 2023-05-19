Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Салихова советует Газизову работать в Медиалиге

19 Мая 2023 • 15:18 Комментировать

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась о Шамиле Газизове.

Накануне стало известно о том, что жалоба Газизова на отказ в выплате Федуном 89 миллионов рублей была отклонена.

«Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернёт клуб в Премьер-Лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмёт», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В своё время Шамиль Газизов отработал пять месяцев на посту генерального директора «Спартака». В скором времени функционер вернулся на аналогичную должность в «Уфу». Команда сейчас выступает в Первой лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.05.23 в 18:00
Акрон Акрон
Алания Алания
3.00 3.15 2.47
Видео
20.05.23 в 09:00
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Волгарь Волгарь
2.60 3.15 2.80
Видео
20.05.23 в 13:00
Енисей Енисей
Нефтехимик Нефтехимик
1.85 3.40 4.40
Видео
20.05.23 в 14:00
Уфа Уфа
КАМАЗ КАМАЗ
2.32 3.15 3.20
Видео
20.05.23 в 16:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
1.55 3.80 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
15:18 · Россия. Первая лига
Салихова советует Газизову работать в Медиалиге
14:47 · Россия. Первая лига
Газизов: «Кокорин проявит себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Алании» Василенко: «У Лички европейский менталитет, он потянет топ-клуб»
10:08 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» вынес вердикт по главному тренеру Шаронову
07:28 · Россия. Первая лига
Гендиректор «Алании»: «Клуб хочет попасть в РПЛ, мы готовы»
07:18 · Россия. Первая лига
Газзаев: «Второй год подряд к «Алании» применяют санкции, надо задавать вопрос РФС»
18 Мая
20:09 · Россия. Премьер-лига
В «Енисее» заявили о получении лицензии на участие в стыковых матчах
19:11 · Россия. Первая лига
Тренер «Алании» Василенко — о проблемах со стадионом: «Мы кайфуем от футбола, давайте сосредоточимся на этом»
14:04 · Россия. Первая лига
В «Родине» высказались о получении лицензии для участия в РПЛ эксклюзив
13:24 · Россия. Первая лига
В «Енисее» отреагировали на информацию о прохождении лицензирования для игры в РПЛ эксклюзив
08:25 · Россия. Первая лига
Акрон – Алания: прогноз на матч 32-го тура Первой лиги
17 Мая
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» не позволит себе выкупить Гаджимурадова»
20:50 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
18:07 · Россия. Первая лига
На игру лидеров Первой лиги больше не осталось свободных билетов официально
13:39 · Россия. Первая лига
Григорян - главный тренер «Кубани» официально
Все новости
Рекомендуем