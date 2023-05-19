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Газизов: «Кокорин проявит себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс»

19 Мая 2023 • 14:47 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
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21.05 16:00

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Напомним, что сейчас 32-летний футболист выступает за кипрский клуб на правах аренды.

«Кокорин проявит себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс. Он должен сделать это ради себя, ради людей, которые его окружают», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Кокорин был признан лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Кипра. За «Арис» нападающий успел провести 28 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав шесть результативных передач.

«Фиорентине» Кокорин принадлежит с января 2021 года. В футболке итальянского клуба российский футболист провёл в общей сложности 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Шамиль Газизов
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ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
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