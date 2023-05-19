«СКА-Хабаровск» вынес вердикт по главному тренеру Шаронову

Рулевой «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов в скором времени будет отправлен в отставку с занимаемого поста.

Как стало известно журналистам издания «РБ Спорт», в руководстве сомневаются, что при этом специалисте команда сможет вернуться из Первой лиги в Премьер-лигу. Хабаровский клуб уже начал подыскивать нового тренера.

Напомним, что Шаронов занял пост наставника «СКА-Хабаровска» в июне прошлого года.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги хабаровская команда набрала 38 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче турнира «СКА-Хабаровск» на своем поле встретится с «Волгарём».