Гендиректор «Алании»: «Клуб хочет попасть в РПЛ, мы готовы»

Гендиректор владикавказской «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на решение Российского футбольного союза отказать клубу в выдаче лицензии для участия в Премьер-лиге.

«Будем писать апелляцию и предпринимать меры, чтобы нам выдали лицензию. Команда по спортивному принципу занимает нужное место, мы хотим попасть в РПЛ. Клуб готов», - приводит слова Сиукаева издание Sport24.

После 31 тура Первой лиги «Алания» набрала 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Владикавказский коллектив отстает от идущего вторым «Рубина» на семь баллов. Ближайший поединок команда сыграет с «Акроном».