Газзаев: «Второй год подряд к «Алании» применяют санкции, надо задавать вопрос РФС»

Экс-наставник и президент владикавказской «Алании» Валерий Газзаев отреагировал на отказ в выдаче лицензии клубу для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Я очень сожалею, что в очередной раз «Алании» не дали лицензию. Второй год подряд к команде применяют санкции. Здесь надо задавать вопрос Российскому футбольному союзу», - цитирует Газзаева издание Metaratings.ru.

По итогам 31 тура Первой лиги «Алания» набрала 55 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице. Владикавказский клуб отстает от идущего вторым казанского «Рубина» на семь пунктов. Ближайший матч команда проведет с «Акроном».