Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предположил, что болельщики дагестанского клуба нормально отнесутся к системе Fan ID в случае выхода команды в РПЛ.

- Какую часть бюджета клуба составляют доходы от продажи билетов?

- К сожалению, не очень большую, но эта сумма может кратно увеличиться, если мы выйдем в РПЛ и закрепимся там. Возьмите тот же «Краснодар». Сначала на игры команды приходила тысяча зрителей, сейчас там стадион часто заполнен больше, чем наполовину. Как вчера в игре с «Уралом».

- Не боитесь, что в случае выхода в РПЛ фанаты негативно отреагируют на обязательность оформления Fan ID?

- Уверен, что в таком случае люди массово не откажутся от посещения футбола. Возможно, отдельные лица или группы людей будут бойкотировать матчи, но массовый характер этот бойкот точно не приобретёт.

На текущий момент «Динамо» из Махачкалы занимает пятое место в таблице Первой лиги.

Гаджиев: «Нас могут не допустить до стыковых матчей из-за отсутствия системы Fan ID на стадионе»