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Первая лига

Тренер «Алании» Василенко — о проблемах со стадионом: «Мы кайфуем от футбола, давайте сосредоточимся на этом»

18 Мая 2023 • 19:11 Комментировать
Акрон
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Алания
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Через 21 ч. 39 мин.

Наставник «Алании» Олег Василенко высказался о шансах своей команды на выход в РПЛ. Ранее сообщалось, что клуб из Владикавказа не будет допущен к участию в элитном дивизионе из-за проблем со стадионом.

«Сейчас мы в отличном боевом настроении. Под конец сезона пошло много разговоров и вбросов насчет стадиона. Мы посоветовали парням не читать такое. Я сказал: «Мы кайфуем от футбола, давайте сосредоточимся на этом». Сдаваться нельзя, надо верить», — цитирует Василенко Sport24.

После 31 тура «Алания» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, которое дает право на участие в переходных матчах за путевку в Российскую премьер-лигу.

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Алания Олег Василенко
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