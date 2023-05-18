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Первая лига

Гаджиев: «Нас могут не допустить до стыковых матчей из-за отсутствия системы Fan ID на стадионе» эксклюзив

18 Мая 2023 • 18:53 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Волга Ульяновск
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20.05 16:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что дагестанский клуб далёк от получения лицензии РФС-1, позволяющей выступать в Российской премьер-лиге.

- Вы говорили, что клуб может не пройти лицензирование из-за проблем с установкой системы Fan ID.

- Это сложный вопрос, в который вовлечены много сторон. Тут же дело не только в нас как в клубе. Мы играем на частном стадионе «Анжи-Арена», непонятно, как его владельцы отнесутся к установлению этой пропускной системы. У той же «Балтики» дела обстоят проще, там стадион вообще принимал матчи чемпионата мира, вся система уже установлена. У нас же этот процесс займёт много времени.

- Вы также говорили, что дело отчасти в деньгах. Клубу нужно найти 25 миллионов для установки системы идентификации.

- Вы знаете, сейчас расценки ещё выросли. В прошлом году это стоило 25 миллионов, сейчас цена, видимо, будет составлять 50-60 миллионов. Сложность в том, что в это вовлечены не только мы, но и стадион, силовые структуры и министерство спорта.

- Может ли произойти такая ситуация, при которой вас не допустят до участия в стыках?

- Стыки пройдут в июне, а нас обязывают установить эту систему уже в мае. Нюанс ещё в том, что ее нельзя установить за один день. Мне говорили, что для этого потребуется больше месяца. Мы можем просто не успеть, и нас не допустят до участия в стыковых играх из-за отсутствия этой системы на стадионе.

На текущий момент махачкалинское «Динамо» занимает пятое место в таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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