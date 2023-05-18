Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что дагестанский клуб далёк от получения лицензии РФС-1, позволяющей выступать в Российской премьер-лиге.

- Вы говорили, что клуб может не пройти лицензирование из-за проблем с установкой системы Fan ID.

- Это сложный вопрос, в который вовлечены много сторон. Тут же дело не только в нас как в клубе. Мы играем на частном стадионе «Анжи-Арена», непонятно, как его владельцы отнесутся к установлению этой пропускной системы. У той же «Балтики» дела обстоят проще, там стадион вообще принимал матчи чемпионата мира, вся система уже установлена. У нас же этот процесс займёт много времени.

- Вы также говорили, что дело отчасти в деньгах. Клубу нужно найти 25 миллионов для установки системы идентификации.

- Вы знаете, сейчас расценки ещё выросли. В прошлом году это стоило 25 миллионов, сейчас цена, видимо, будет составлять 50-60 миллионов. Сложность в том, что в это вовлечены не только мы, но и стадион, силовые структуры и министерство спорта.

- Может ли произойти такая ситуация, при которой вас не допустят до участия в стыках?

- Стыки пройдут в июне, а нас обязывают установить эту систему уже в мае. Нюанс ещё в том, что ее нельзя установить за один день. Мне говорили, что для этого потребуется больше месяца. Мы можем просто не успеть, и нас не допустят до участия в стыковых играх из-за отсутствия этой системы на стадионе.

На текущий момент махачкалинское «Динамо» занимает пятое место в таблице Первой лиги.