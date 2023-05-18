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Первая лига

В «Родине» высказались о получении лицензии для участия в РПЛ эксклюзив

18 Мая 2023 • 14:04 Комментировать

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что московский клуб близок к получению лицензии РФС-1, позволяющей выступать в Российской премьер-лиге.

- «Родина» действительно близка к прохождению лицензирования для участия в РПЛ?

- Когда пройдём лицензирование, тогда можно будет сказать о том, что мы близки к участию в РПЛ.

- То есть клуб находится в процессе получения лицензии?

- Пока клуб находится в процессе тренировки и подготовки к матчу с «Кубанью».

Ранее сообщалось, что за выход в РПЛ в связи с проблемами «Алании» и махачкалинского «Динамо», скорее всего, будут бороться красноярский «Енисей» и московская «Родина».

«Родина» занимает шестое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков в 31 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Зинин Родина Москва
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