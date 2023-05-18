Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что красноярский клуб близок к получению лицензии РФС-1, позволяющей выступать в Российской премьер-лиге.

«Мне удобно будет поговорить об этом на следующей неделе», - сказал Евменов.

Ранее сообщалось, что владикавказская «Алания» и махачкалинское «Динамо» не сыграют в стыковых матчах, так как не смогут получить лицензию. Так, за выход в РПЛ, скорее всего, будут бороться красноярский «Енисей» и московская «Родина».

«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 49 очков в 31 матче.