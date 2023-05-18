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Первая лига

Как РФС оживил интригу в борьбе за места в Премьер-лиге

18 Мая 2023 • 09:55 Комментировать (1)
Акрон
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Алания
1 2.85 X 3.20 2 2.55
19.05 18:00

В среду появилась информация, что «Алания» и махачкалинское «Динамо» в любом случае не выступят в Премьер-лиге на будущий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это усилило интригу в Первой лиге.

За три тура до завершения розыгрыша Первой лиги казалось, что интрига практически умерла. «Балтика» и «Рубин» выходили напрямую, а в стыковые матчи должны были попасть «Алания» и «Енисей». Пожалуй, лишь красноярцы могли волноваться – они на три очка опережают махачкалинское «Динамо» и на четыре «Родину». При этом дагестанский клуб изначально попал в ситуацию, когда из-за нарушения регламента (отсутствие молодого игрока) рискует лишиться баллов в таком количестве, что отправится дивизионом ниже. При этом было солидное преимущество от «Родины», тем более у «Енисея» из трёх оставшихся матчей в двух соперники из зоны вылета.

Однако в среду стало известно, что «Динамо» даже не стало проходить лицензирование на следующий сезон, а «Алания» не будет допущена из-за проблем со стадионом. В итоге вся картина перевернулась. Во-первых, в этом случае «Рубин» уже официально вернулся, потому что «Енисей» его не догонит ни при каких обстоятельствах. Во-вторых, борьба за стыки стала невероятно ожесточённой. Если считать, что клуб из Красноярска своё место не уступит, то за второе место в стыковых матчах будут биться сразу четыре коллектива.

Клуб
Очки
Победы
«Енисей»4912
«Родина»4512
«Волгарь»4411
«Арсенал»4111
КАМАЗ4110

 

Пожалуй, даже «Шинник» и «Нефтехимик», которые отстают от «Родины» на пять очков, уже не смогут претендовать на повышение в классе.

Важно учесть, что при равенстве очков у двух команд приоритет имеют личные встречи, а потом количество побед в турнире. Если же три коллектива придут к финишу с одинаковым количеством баллов, то сначала будет считаться именно общее число викторий в лиге, а потом очные поединки.

Если смотреть на календарь, то кажется, что «Родина» таким подарком судьбы должна воспользоваться. Москвичей ждут матчи против аутсайдеров «Кубани» и «Волги», а также встреча с ничего уже не решающим «Рубином». С другой стороны, ульяновская команда и особенно краснодарская отчаянно бьются за выживание, так что очки они вряд ли отдадут легко.

У «Волгаря», который как раз идёт следом, остались выезды в Хабаровск и Жигулёвск, а также домашний матч с «Краснодаром-2». В целом соперники уже задач не решают. Первые два отдалились от зоны вылета, а до стыков не дотянутся, в то время как «быки» уже готовятся к выступлению во Второй лиге, им уже математически не спастись. Вопрос в том, готов ли «Волгарь» финансово потянуть Премьер-лигу. Если «Родина» хочет повыситься в классе, то вот об астраханцах с уверенностью этого сказать нельзя.

«Арсенал» в свою очередь наверняка хочет вернуться в элиту. Однако против «оружейников» говорит и более существенное отставание, а также непростой календарь. Следующий матч – против «Шинника» (который мы в общем-то исключили из борьбы, но ярославцы мечтают запрыгнуть в стыки), затем матч с прямым конкурентом КАМАЗом и выезд в Хабаровск.

У самого же клуба из Набережных Челнов расписание чуть проще. КАМАЗ съездит к вылетающей и по ходу умирающей «Уфе», а завершит сезон татарским дерби против «Нефтехимика», который обосновался ниже.

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Однако во все расклады может вмешаться то самое махачкалинское «Динамо». Дело в том, что дагестанский клуб в качестве обязательного молодого игрока использовал Эрбола Атабаева. Однако он не попадает под этот лимит, так как заигран за сборную Кыргызстана. По этой причине «Динамо» уже засчитали поражение в матче с «Уфой». Однако есть все основания предполагать, что во всех матчах, где он принимал участие, соперникам будут засчитаны победы. В этом случае некоторые команды, которые борются за стыки, получат дополнительные баллы. Таблица в этом случае будет выглядеть так:

Клуб
Очки
Победы
«Енисей»5213
КАМАЗ4712
«Арсенал»4513
«Родина»4512
«Волгарь»4411
«Шинник»4312
«Нефтехимик»4311
«CКА-Хабаровск»4310

 

В этом случае уже именно КАМАЗ, которому прибавят шесть баллов, становится фаворитом, да и у «Арсенала» ситуация улучшается. В общем, развязка будет интересной.

Роман Андреев

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«Енисей» КАМАЗ «Арсенал» «Родина» «Волгарь» «Шинник» «Нефтехимик» CКА-Хабаровск
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Мая 2023 в 10:14
ай.. бардак визде.. А-ха-ха-ха! )))
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