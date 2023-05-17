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Первая лига

На игру лидеров Первой лиги больше не осталось свободных билетов официально

17 Мая 2023 • 18:07 Комментировать
Балтика
...
Рубин
20.05 21:30

Калининградская «Балтика» в своих соцсетях объявила, что на грядущую игру 32 тура Первой лиги против «Рубина» клуб реализовал все билеты.

«До встречи в субботу, приходите заранее, вход на стадион откроется в 18:30. И не забудь бело-синие цвета», - отметили в пресс-службе калининградского клуба.

Напомним, что «Балтика» с 64 баллами возглавляет Первую лигу, но казанцы в случае победы могут обойти калининградцев в турнирной таблице и занять первое место за два тура до конца турнира.

Ранее стал известен размер премиальных, которые руководство  казанского клуба заплатит игрокам, если у тех получится стать победителями Первой лиги.

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