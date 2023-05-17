Краснодарская «Кубань» назначила нового главного тренера. Им стал известный российский специалист Александр Григорян, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны поставили подписи под краткосрочным контрактом, рассчитанным до окончания сезона-2022/2023.

Предыдущим местом работы 56-летнего наставника была женская команда ЦСКА. Он покинул ее в октябре прошлого года.

В Первой лиге команды провели 31 тур. «Кубань» набрала 33 балла и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок краснодарский коллектив сыграет на выезде против «Родины».