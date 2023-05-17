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Первая лига

Григорян - главный тренер «Кубани» официально

17 Мая 2023 • 13:39 Комментировать

Краснодарская «Кубань» назначила нового главного тренера. Им стал известный российский специалист Александр Григорян, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны поставили подписи под краткосрочным контрактом, рассчитанным до окончания сезона-2022/2023.

Предыдущим местом работы 56-летнего наставника была женская команда ЦСКА. Он покинул ее в октябре прошлого года.

В Первой лиге команды провели 31 тур. «Кубань» набрала 33 балла и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. Следующий поединок краснодарский коллектив сыграет на выезде против «Родины».

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Григорян
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