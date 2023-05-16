Руководство казанского «Рубина» озвучило сумму премиальных игрокам команды за победу в Первой лиге по итогам сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, эта сумма составляет 40 млн руб. Отмечается, что речь идёт не просто о повышении «Рубина» в РПЛ, а о победе в лиге.

А сделать это будет не так просто – первое место уже давно застолбила за собой калининградская «Балтика» Сергея Игнашевича. На данный момент у балтийцев 64 очка, у казанцев – 62.

Что любопытно, две лучшие команды Первой лиги встретятся друг с другом в рамках 32 тура. Игра состоится в Калининграде 20 мая, это суббота.

В минувшие выходные «Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон».