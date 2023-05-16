Чанов: «Балтика» заслужила быть в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА и «Торпедо» Вячеслав Чанов высказался о возможном выходе калининградской «Балтики» из Первой лиги в Премьер-лигу.

«Команда у Игнашевича интересная. Только положительные воспоминания от Калининграда, построили такой стадион к ЧМ. «Балтика» заслужила быть в РПЛ и по игре, и по инфраструктуре», - цитирует Чанова Metaratings.ru.

После 30 матчей «Балтика» набрала 64 балла и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке, который запланирован на 20 мая, калининградская команда встретится с казанским «Рубином».