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Первая лига

Чанов: «Балтика» заслужила быть в РПЛ»

16 Мая 2023 • 07:33 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА и «Торпедо» Вячеслав Чанов высказался о возможном выходе калининградской «Балтики» из Первой лиги в Премьер-лигу.

«Команда у Игнашевича интересная. Только положительные воспоминания от Калининграда, построили такой стадион к ЧМ. «Балтика» заслужила быть в РПЛ и по игре, и по инфраструктуре», - цитирует Чанова Metaratings.ru.

После 30 матчей «Балтика» набрала 64 балла и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем поединке, который запланирован на 20 мая, калининградская команда встретится с казанским «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Вячеслав Чанов
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