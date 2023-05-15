Известный российский тренер Александр Григорян, кажется, определился с новым местом работы – он возглавит клуб Первой лиги – краснодарскую «Кубань». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что перед специалистом поставлена задача спасти «жёлто-зелёных» от понижения в классе. Контракт с Григоряном боссы «Кубани» заключили до конца текущего сезона.

Как добавляет Карпов, если у Григоряна получится спасти команду от вылета, то контракт с ним будет продлён ещё на сезон.

На данный момент «Кубань» идёт в турнирной таблице Первой лиги на 15-м месте с 33 очками. Это зона вылета, поэтому Григоряну предстоит начать работу по спасению клуба в оперативном темпе. Да и времени на раскачку у него не будет - в Первой лиге в текущем сезоне осталось провести всего лишь три тура.