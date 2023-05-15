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Первая лига

Григорян нашёл работу в Первой лиге слухи

15 Мая 2023 • 22:26 Комментировать (1)
Родина Москва
...
ФК Кубань
21.05 14:00

Известный российский тренер Александр Григорян, кажется, определился с новым местом работы – он возглавит клуб Первой лиги – краснодарскую «Кубань». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что перед специалистом поставлена задача спасти «жёлто-зелёных» от понижения в классе. Контракт с Григоряном боссы «Кубани» заключили до конца текущего сезона.

Как добавляет Карпов, если у Григоряна получится спасти команду от вылета, то контракт с ним будет продлён ещё на сезон.

На данный момент «Кубань» идёт в турнирной таблице Первой лиги на 15-м месте с 33 очками. Это зона вылета, поэтому Григоряну предстоит начать работу по спасению клуба в оперативном темпе. Да и времени на раскачку у него не будет - в Первой лиге в текущем сезоне осталось провести всего лишь три тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Григорян
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Комментарии (1)
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sqrt
15 Мая 2023 в 22:31
Ну, першая лига держись!
Григорян всех вас стихами задавит!
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