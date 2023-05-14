Махачкалинское «Динамо» приблизилось к стыкам, обыграв «Кубань»

За три тура до конца Первой лиги «Кубань» принимала махачкалинское «Динамо». После трети игры гости повели в счете, углового был разыгран низом, и Олег Красильниченко у ближней штанги забил решающий гол. Азат Байрыев мог сравнивать, но попал в штангу, а Артём Архипов не добил в пустые ворота. В концовке краснодарцы создавали моменты, но не спаслись (0:1) и остаются на грани зоны вылета. «Динамо» уже пятое.