Махачкалинское «Динамо» приблизилось к стыкам, обыграв «Кубань»

За три тура до конца Первой лиги «Кубань» принимала махачкалинское «Динамо». После трети игры гости повели в счете, углового был разыгран низом, и Олег Красильниченко у ближней штанги забил решающий гол. Азат Байрыев мог сравнивать, но попал в штангу, а Артём Архипов не добил в пустые ворота. В концовке краснодарцы создавали моменты, но не спаслись (0:1) и остаются на грани зоны вылета. «Динамо» уже пятое.
Протокол игры
|29'Красильниченко Олег (0:1)
Нестеренко Юрий•Байрыев Азат• 64'Сидоров Максим• 84'Смирнов Александр79' (Муталиев Аслан (79') •Таказов Сослан•Мосейчук Илья•Абдоков Нури•Чуперка Валерий60' (Безденежных Игорь (60') •Родин Даниил•Архипов Артём•Лаук Максим68' (Щёткин Алексей (68')
Терновский Дмитрий• 90'Кагермазов Сослан 40'46' (Магомедов Ражаб (46') •Алибеков Муталип•Шумахов Идар•Боженов Кирилл•Ибрагимов Камиль76' (Гаджимурадов Рамазан (76') •Красильниченко Олег•Юсупов Залимхан•Исаев Шамиль•Глушков Никита Сергеевич•Атабаев Эрбол90' (Лисакович Руслан (90')
14 мая.
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