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Первая лига

Махачкалинское «Динамо» приблизилось к стыкам, обыграв «Кубань»

14 Мая 2023 • 19:14 Комментировать
ФК Кубань
0:1
Динамо Махачкала
окончен

За три тура до конца Первой лиги «Кубань» принимала махачкалинское «Динамо». После трети игры гости   повели в счете, углового был разыгран низом, и Олег Красильниченко у ближней штанги забил решающий гол. Азат Байрыев мог сравнивать, но попал в штангу, а Артём Архипов не добил в пустые ворота. В концовке краснодарцы создавали моменты, но не спаслись (0:1) и остаются на грани зоны вылета. «Динамо» уже пятое.

Протокол игры  
ФК Кубань0:1Динамо Махачкала
  29'Красильниченко Олег (0:1)
Нестеренко ЮрийБайрыев Азат  64'Сидоров Максим  84'Смирнов Александр 79' (Муталиев Аслан ( 79') Таказов СосланМосейчук ИльяАбдоков НуриЧуперка Валерий 60' (Безденежных Игорь ( 60') Родин ДаниилАрхипов АртёмЛаук Максим 68' (Щёткин Алексей ( 68')
Запасные: Позняк АлександрЕщенко СергейЛобкарёв ВладимирСтаменкович МилошРыбин Алексей
Терновский Дмитрий  90'Кагермазов Сослан  40' 46' (Магомедов Ражаб ( 46') Алибеков МуталипШумахов ИдарБоженов КириллИбрагимов Камиль 76' (Гаджимурадов Рамазан ( 76') Красильниченко ОлегЮсупов ЗалимханИсаев ШамильГлушков Никита СергеевичАтабаев Эрбол 90' (Лисакович Руслан ( 90')
Запасные: Сундуков ТемирканМагомедов ТимурАбдурагимов Рамазан
14 мая.

 

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19:14 · Россия. Первая лига
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