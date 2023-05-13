Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Рубин» довёл серию без поражений до 19 матчей, клуб не проигрывает с 1 октября

13 Мая 2023 • 20:45 Комментировать
Балтика
...
Рубин
20.05 21:30

Казанский «Рубин» сегодня сделал ещё один важнейший шаг к возвращению в РПЛ, обыграв клуб-сенсацию Кубка России в текущем сезоне – тольяттинский «Акрон», 3:2.

Таким образом, казанцы продлили свою серию без поражений в Первой лиге до 19 встреч кряду. Удивительно, но в последний раз эта команда проигрывала ещё при Леониде Слуцком – 1 октября 2022 года. Тогда казанцы дома уступили тульскому «Арсеналу», 1:2.

Всего у «Рубина» в текущем сезоне в Первой лиге лишь три поражения – к поражению от «оружейников» добавим поражения от «Енисея» (2:3) и «Шинника» (0:1).

«Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рубин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Алания Алания
Краснодар-2 Краснодар-2
5
2
1.32 5.20 9.40
Видео
Окончен
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Балтика Балтика
0
2
4.00 3.30 1.96
Видео
Окончен
Волгарь Волгарь
Арсенал Тула Арсенал Тула
1
2
2.15 3.30 3.45
Видео
Окончен
Нефтехимик Нефтехимик
Родина Москва Родина Москва
1
5
2.50 3.10 2.95
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Акрон Акрон
3
2
1.55 3.95 6.20
Видео
14.05.23 в 17:00
ФК Кубань ФК Кубань
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
20:45 · Россия. Первая лига
«Рубин» довёл серию без поражений до 19 матчей, клуб не проигрывает с 1 октября
20:03 · Россия. Первая лига
«Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон»
19:27 · Россия. Первая лига
«Родина» приблизилась к топ-4, забив 5 мячей «Нефтехимику»
19:07 · Россия. Первая лига
«Арсенал» одолел «Волгарь» на выезде
18:01 · Россия. Первая лига
«Балтика» в сантиметрах от РПЛ после победы над «Волгой»
16:57 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» прощается с Первой лигой, пропустив 5 мячей от «Алании»
15:59 · Россия. Первая лига
«Енисей» чудом ушёл от поражения в матче с «Уфой»
15:57 · Россия. Первая лига
«Велес» улучшил шансы на спасение, обыграв «СКА-Хабаровск»
11 Мая
22:26 · Россия. Премьер-лига
В «Алании» прокомментировали слух о приходе в клуб Цаллагова
10 Мая
21:16 · Россия. Первая лига
«Ленинградец» первым из Второй лиги подал заявку в Первую лигу
19:24 · Россия. Премьер-лига
В «Алании» опровергли новость о неготовом стадионе для РПЛ
15:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки»
09 Мая
11:58 · Россия. Первая лига
Самошников: «Никак не могу оценить назначение Рахимова»
07 Мая
18:58 · Россия. Первая лига
«Акрон» обезопасил себя от вылета, одолев «Волгу»
17:05 · Россия. Первая лига
«Уфа» ухудшила шансы на спасение, проиграв «Родине»
Все новости
Рекомендуем