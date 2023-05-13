«Рубин» довёл серию без поражений до 19 матчей, клуб не проигрывает с 1 октября

Казанский «Рубин» сегодня сделал ещё один важнейший шаг к возвращению в РПЛ, обыграв клуб-сенсацию Кубка России в текущем сезоне – тольяттинский «Акрон», 3:2.

Таким образом, казанцы продлили свою серию без поражений в Первой лиге до 19 встреч кряду. Удивительно, но в последний раз эта команда проигрывала ещё при Леониде Слуцком – 1 октября 2022 года. Тогда казанцы дома уступили тульскому «Арсеналу», 1:2.

Всего у «Рубина» в текущем сезоне в Первой лиге лишь три поражения – к поражению от «оружейников» добавим поражения от «Енисея» (2:3) и «Шинника» (0:1).

«Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон»