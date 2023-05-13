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Первая лига

«Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон»

13 Мая 2023 • 20:03 Комментировать
Рубин
3:2
Акрон
окончен

В 31-м туре Первой лиги «Рубин» играл против «Акрона» в попытке продлить свою победную серию и приблизиться к возвращению в высший дивизион. В дебюте после подачи со штрафного Рустам Ашурматов головой расстрелял ворота, а вскоре Мераби Уридия в падении через себя удвоил счет. В ответ Руслан Апеков ворвался в штрафную и обводящим ударом от штанги послал мяч в сетку. У соперника снова сработал стандарт, и уже Джоэль Фамейе выиграл воздух, забив третий гол. На 90-й минуте Абу-Саид Эльдарушев наказал соперников за провал в обороне при розыгрыше мяча у ворот - 3:2. С таким счетом завершился матч.

За три тура до конца «Рубин» опережает «Аланию» на семь очков и в следующем туре может вернуться в РПЛ.

Протокол игры  
Рубин3:2Акрон
(1:0) Ашурматов Рустам4'  
(2:0) Уридия Мераби7'  
  13'Апеков Руслан (2:1)
(3:1) Фамейе Джоэль17'  
  90' (3:2)
Дюпин ЮрийСамошников ИльяАшурматов Рустам  22'Мартынович АлександрТесленко ЕгорКабутов Дмитрий  80'Зотов АлександрАпшацев Марат 84' (Ломовицкий Александр ( 84') Дзагоев Алан 67' (Иванов Олег ( 67') Фамейе Джоэль  37' 84' (Лисакович Виталий ( 84') Уридия Мераби 67' (Митков Димитар ( 67')
Запасные: Янович НикитаНабиуллин ЭльмирПопов АртёмНижегородов КонстантинШиряев МаксимБезруков РусланБеленов АлександрГорбунов Игорь
Волков СергейЗуев ИльяШакуро ПавелСагуткин Даниил 46' (Азаров Владимир ( 46') Савичев Константин  28'Макаров СергейПесегов Евгений 67' (Полубояринов Данил ( 67') Чудин ИванПонсе Андрес 46' (Эльдарушев Абу-Саид ( 46') Салтыков Никита 46' (Мацукатов Алекс ( 46') Апеков Руслан 75' (Сасин Дмитрий ( 75')
Запасные: Матвеев МаксимКилин АнтонНагаев ДмитрийХоджаниязов ДжамалдинСычёв Виталий
13 мая.

 

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