«Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон»

В 31-м туре Первой лиги «Рубин» играл против «Акрона» в попытке продлить свою победную серию и приблизиться к возвращению в высший дивизион. В дебюте после подачи со штрафного Рустам Ашурматов головой расстрелял ворота, а вскоре Мераби Уридия в падении через себя удвоил счет. В ответ Руслан Апеков ворвался в штрафную и обводящим ударом от штанги послал мяч в сетку. У соперника снова сработал стандарт, и уже Джоэль Фамейе выиграл воздух, забив третий гол. На 90-й минуте Абу-Саид Эльдарушев наказал соперников за провал в обороне при розыгрыше мяча у ворот - 3:2. С таким счетом завершился матч.
За три тура до конца «Рубин» опережает «Аланию» на семь очков и в следующем туре может вернуться в РПЛ.
Протокол игры
|(1:0) Ашурматов Рустам4'
|(2:0) Уридия Мераби7'
|13'Апеков Руслан (2:1)
|(3:1) Фамейе Джоэль17'
|90' (3:2)
Дюпин Юрий•Самошников Илья•Ашурматов Рустам• 22'Мартынович Александр•Тесленко Егор•Кабутов Дмитрий• 80'Зотов Александр•Апшацев Марат84' (Ломовицкий Александр (84') •Дзагоев Алан67' (Иванов Олег (67') •Фамейе Джоэль 37'84' (Лисакович Виталий (84') •Уридия Мераби67' (Митков Димитар (67')
Волков Сергей•Зуев Илья•Шакуро Павел•Сагуткин Даниил46' (Азаров Владимир (46') •Савичев Константин• 28'Макаров Сергей•Песегов Евгений67' (Полубояринов Данил (67') •Чудин Иван•Понсе Андрес46' (Эльдарушев Абу-Саид (46') •Салтыков Никита46' (Мацукатов Алекс (46') •Апеков Руслан75' (Сасин Дмитрий (75')
13 мая.
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