«Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон»

В 31-м туре Первой лиги «Рубин» играл против «Акрона» в попытке продлить свою победную серию и приблизиться к возвращению в высший дивизион. В дебюте после подачи со штрафного Рустам Ашурматов головой расстрелял ворота, а вскоре Мераби Уридия в падении через себя удвоил счет. В ответ Руслан Апеков ворвался в штрафную и обводящим ударом от штанги послал мяч в сетку. У соперника снова сработал стандарт, и уже Джоэль Фамейе выиграл воздух, забив третий гол. На 90-й минуте Абу-Саид Эльдарушев наказал соперников за провал в обороне при розыгрыше мяча у ворот - 3:2. С таким счетом завершился матч.

За три тура до конца «Рубин» опережает «Аланию» на семь очков и в следующем туре может вернуться в РПЛ.