«Родина» приблизилась к топ-4, забив 5 мячей «Нефтехимику»

В 31-м туре Первой лиги «Нефтехимик» играл против «Родины» и был близок к тому, чтобы выиграть первый тайм благодаря быстрому голу Константина Базелюка. Впрочем, противник отыгрался с пенальти, а после перерыва забил четыре гола подряд - 5:1. Иван Тимошенко стал автором хет-трика, а его команда вышла на пятое место и претендует на стыковые матчи. Соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Базелюк Константин11'
|42'Тимошенко Иван (1:1)
|53'Ната Уэсли (1:2)
|56'Тимошенко Иван (1:3)
|63'Тимошенко Иван (1:4)
|83'Андреев Игорь (1:5)
Голубев Андрей• 41'Бердников Алексей•Шоркин Максим•Калугин Никита•Котов Павел59' (Лайкин Максим (59') •Дворецков Филипп•Галиулин Вагиз•Хубаев Давид•Денисов Роман84' (Черкес Евгений (84') •Базелюк Константин75' (Барсов Максим (75') •Котик Артём59' (Школик Игорь (59')
Сангаре Дэвид•Воропаев Артём•Кризан Митя•Юдинцев Георгий84' (Шадринцев Дмитрий (84') •Плиев Заурбек•Камышев Илья76' (Колесниченко Кирилл (76') •Фищенко Руслан•Султонов Мухаммад76' (Куль Руслан (76') •Ната Уэсли•Гордюшенко Астемир84' (Мартовой Даниил (84') •Тимошенко Иван73' (Андреев Игорь (73')
13 мая.
Бан пользователя