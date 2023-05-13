«Родина» приблизилась к топ-4, забив 5 мячей «Нефтехимику»

В 31-м туре Первой лиги «Нефтехимик» играл против «Родины» и был близок к тому, чтобы выиграть первый тайм благодаря быстрому голу Константина Базелюка. Впрочем, противник отыгрался с пенальти, а после перерыва забил четыре гола подряд - 5:1. Иван Тимошенко стал автором хет-трика, а его команда вышла на пятое место и претендует на стыковые матчи. Соперник - 10-й.