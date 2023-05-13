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Первая лига

«Родина» приблизилась к топ-4, забив 5 мячей «Нефтехимику»

13 Мая 2023 • 19:27 Комментировать
Нефтехимик
1:5
Родина Москва
окончен

В 31-м туре Первой лиги «Нефтехимик» играл против «Родины» и был близок к тому, чтобы выиграть первый тайм благодаря быстрому голу Константина Базелюка. Впрочем, противник отыгрался с пенальти, а после перерыва забил четыре гола подряд - 5:1. Иван Тимошенко стал автором хет-трика, а его команда вышла на пятое место и претендует на стыковые матчи. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Нефтехимик1:5Родина Москва
(1:0) Базелюк Константин11'  
  42'Тимошенко Иван (1:1)
  53'Ната Уэсли (1:2)
  56'Тимошенко Иван (1:3)
  63'Тимошенко Иван (1:4)
  83'Андреев Игорь (1:5)
Голубев Андрей  41'Бердников АлексейШоркин МаксимКалугин НикитаКотов Павел 59' (Лайкин Максим ( 59') Дворецков ФилиппГалиулин ВагизХубаев ДавидДенисов Роман 84' (Черкес Евгений ( 84') Базелюк Константин 75' (Барсов Максим ( 75') Котик Артём 59' (Школик Игорь ( 59')
Запасные: Ситдиков МаратКеваев ГригорийДжамилов СултанМосквичёв ВладимирЯнушковский РоманОбухов Игорь
Сангаре ДэвидВоропаев АртёмКризан МитяЮдинцев Георгий 84' (Шадринцев Дмитрий ( 84') Плиев ЗаурбекКамышев Илья 76' (Колесниченко Кирилл ( 76') Фищенко РусланСултонов Мухаммад 76' (Куль Руслан ( 76') Ната УэслиГордюшенко Астемир 84' (Мартовой Даниил ( 84') Тимошенко Иван 73' (Андреев Игорь ( 73')
Запасные: Клещенко АлександрАликин ПавелАйдаров СергейМальцев Михаил
13 мая.

 

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Нефтехимик Родина Москва
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