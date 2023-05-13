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Первая лига

«Арсенал» одолел «Волгарь» на выезде

13 Мая 2023 • 19:07 Комментировать
Волгарь
1:2
Арсенал Тула
окончен

«Волгарь» резко ухудшил свои шансы на попадание в топ-4 по итогам 31-го тура Первой лиги. Астраханцы принимали «Арсенал» и свели первый тайм вничью, ответил голом с пенальти Артёма Делькина на быстрый аналогичный удар Кирилла Панченко. Победу тулякам принес удар Сергея Ткачёва - 2:1.

«Арсенал» вышел на восьмое место, противник шестой с пятиочковым отставанием от четвертой строчки.

Протокол игры  
Волгарь1:2Арсенал Тула
  5'Панченко Кирилл (0:1)
(1:1) Делькин Артём42'  
  58'Ткачёв Сергей (1:2)
Смирнов ОлегВедерников Данила 65' (Носов Александр ( 65') Локтионов РоманХомуха ИванКозлов ДанилаПавлишин Алексей  65' 90' (Брагин Владислав ( 90') Талалай Денис 66' (Смирнов Данила ( 66') Царукян ВалерийЛиповой Данил 76' (Муллин Камиль ( 76') Гилязетдинов АртурДелькин Артём 76' (Лесников Дмитрий ( 76')
Запасные: Печенкин НикитаФилиппов АртёмРащеня ИльяСаганович ДмитрийКосарев КириллГаврилович АлексейТкачук Денис  76'
Коченков Антон  90'Степанов Данил 46' (Сериков Илья ( 46') Григалава Гиа  55'Большаков КириллСокол Артём  36' 46' (Насыров Исламжан ( 46') Бакалюк НикитаПомерко АлексейПанченко КириллТкачёв Сергей 80' (Ставпец Александр ( 80') Манелов Ираклий  41' 90' (Яковлев Михаил ( 90') Луценко Евгений 82' (Кайнов Максим ( 82')
Запасные: Шумских АлексейДеспотович ДжорджеХромов ДанилШамов ЕгорХабибов АнсорЛевашов МихаилКозлов Иван
13 мая.

 

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Волгарь Арсенал Тула
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