«Арсенал» одолел «Волгарь» на выезде

«Волгарь» резко ухудшил свои шансы на попадание в топ-4 по итогам 31-го тура Первой лиги. Астраханцы принимали «Арсенал» и свели первый тайм вничью, ответил голом с пенальти Артёма Делькина на быстрый аналогичный удар Кирилла Панченко. Победу тулякам принес удар Сергея Ткачёва - 2:1.

«Арсенал» вышел на восьмое место, противник шестой с пятиочковым отставанием от четвертой строчки.