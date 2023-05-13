«Арсенал» одолел «Волгарь» на выезде

«Волгарь» резко ухудшил свои шансы на попадание в топ-4 по итогам 31-го тура Первой лиги. Астраханцы принимали «Арсенал» и свели первый тайм вничью, ответил голом с пенальти Артёма Делькина на быстрый аналогичный удар Кирилла Панченко. Победу тулякам принес удар Сергея Ткачёва - 2:1.
«Арсенал» вышел на восьмое место, противник шестой с пятиочковым отставанием от четвертой строчки.
Протокол игры
|5'Панченко Кирилл (0:1)
|(1:1) Делькин Артём42'
|58'Ткачёв Сергей (1:2)
Смирнов Олег•Ведерников Данила65' (Носов Александр (65') •Локтионов Роман•Хомуха Иван•Козлов Данила•Павлишин Алексей 65'90' (Брагин Владислав (90') •Талалай Денис66' (Смирнов Данила (66') •Царукян Валерий•Липовой Данил76' (Муллин Камиль (76') •Гилязетдинов Артур•Делькин Артём76' (Лесников Дмитрий (76')
Коченков Антон• 90'Степанов Данил46' (Сериков Илья (46') •Григалава Гиа• 55'Большаков Кирилл•Сокол Артём 36'46' (Насыров Исламжан (46') •Бакалюк Никита•Померко Алексей•Панченко Кирилл•Ткачёв Сергей80' (Ставпец Александр (80') •Манелов Ираклий 41'90' (Яковлев Михаил (90') •Луценко Евгений82' (Кайнов Максим (82')
13 мая.
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